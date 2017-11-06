Samsung’dan iPhone X’a gönderme yapan Galaxy Note 8 reklamı

Ülkemizdeki reklamlarda ve tanıtımlarda rakip markaya ait ürünler açık bir şekilde gösterilmiyor, onlarla karşılaştırma yapılmıyor ya da bir ürünün onlardan daha iyi olduğuna dair mesaj verilmiyor. Ancak yurt dışında bunun serbest olduğu birçok ülke var ve şirketler de bunun avantajını kullanıyor. Örneğin Samsung ve Apple’ı ele alalım. İki şirket ABD’de kozlarını mahkeme salonlarında paylaşırken, Samsung yayınladığı reklamlarla hem Apple hem de kullanıcılarıyla epey dalga geçmişti. Bir süredir bu davranışı bir kenara bırakmış olan Güney Koreli şirket, iPhone X’un çıkışıyla birlikte yeniden aynı hamleyi yaptı.

Yayınlanan son Galaxy Note 8 reklamıyla birlikte, Apple ve Samsung arasındaki reklam savaşlarına bir halka daha eklenmiş oldu. Reklam yıllardır iPhone kullanan ve nesilden nesile telefonunu değiştiren bir sadık Apple kullanıcısının etrafında gelişiyor. 2007’de ilk iPhone’un çıkışı ve Apple mağazasının önünde oluşan kuyrukla başlayan reklam, daha sonra Apple’ın iPhone’ları uzun zaman boyunca 16 GB gibi düşük başlangıç kapasitesiyle sunmasına atıfta bulunuyor. 2013’te ise 5.5 inç ekranlı Galaxy Note 3‘ün piyasaya çıkışını görüyoruz, bu sırada Apple’ın amiral gemisi ise 4 inç ekranlı iPhone 5S‘ti. 2016’da ise Galaxy serisi cihazların suya dayanıklılığı, buna karşılık iPhone’un bir kap pirincin içinde bekletilmesine dikkat çekiliyor. 2017’de ise iPhone ile müzik dinlerken adaptörün kullanılması ve yine bu adaptörle cihazın şarj edilmesi resmediliyor.

Reklam “Büyümek” başlığını taşıyor. Anlayacağınız başlıkta hem maddi hem de manevi konulara atıfta bulunuluyor. Kahramanımız tam da iPhone X’un çıktığı ve yine Apple mağazası önünde kuyruğun oluştuğu sırada artık bir Samsung Galaxy Note 8’e geçiş yapmış oluyor. Samsung, reklamın finalini de Galaxy Note 8 ile birlikte gelmiş olan Canlı mesaj özelliğini göstererek yapıyor.