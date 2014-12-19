Samsung Gear S İncelemesi

Samsung’un 2013’ün ikinci yarısında Galaxy Gear ile başlayan akıllı saat yolculuğu 2014’te çıkan farklı ürünlerle devam etti. Geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen IFA 2014’te duyurusu gerçekleştirilen Gear S ile birlikte Samsung’un akıllı saat geliştirme çalışmalarında geldiği son noktayı gelmiş olduk. Doğrusunu söylemek gerekirse, Samsung en sonunda kullanıcıların bütün ihtiyaçlarını karşılayan, kullanışlı ve işlevsel bir akıllı saat sunmuşa benziyor. Bir süredir Türkiye’de de satılmakta olan Samsung Gear S ile ilgili detayları yazının devamındaki incelemede bulabilirsiniz.

Video İnceleme



Tasarım

Gear S’in tasarımında Samsung’un akıllı telefon ve tabletlerindeki tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz. Büyük ve kavisli bir ekran, bu ekranı çevreleyen krom görünümlü çerçeve ve hatta ekranın altında bulunan ana ekran tuşuyla Samsung Gear S bir Galaxy S5 akıllı telefon veya Galaxy Tab S tabletin bileğe takılmış versiyonu gibi bir hava veriyor.

Aslında Samsung kavisli, bileği saran bir ekranı ilk kez kullanmıyor. Bu yılın başlarında tanıtılan fitness bandı Gear Fit’te de küçük bir kavisli ekran kullanılmıştı. Samsung Gear S ile birlikte daha büyük bir kavisli ekran kullanma şansı elde ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kavisli ekranın kullanılması sayesinde bileğin yapısıyla büyük bir uyum sağlanıyor, Gear S bir hayli büyük olsa bile kolda sırıtmıyor. Kromlanmış görünüme sahip kenarlar ve dokunmatik OLED ekranın uzantısı olarak görünen lastik kayış da bu saatin çekiciliğini tamamlıyor.

Her ne kadar lastik bir kayışla elimize ulaşmış olsa da, Gear S’in merkez birimi kayıştan kolaylıkla ayrılıyor ve yerine başka bir bileklik veya kayış bağlanabiliyor. Lastik kayışın sabitlendiği metalin üstündeki Samsung logosu gayet hoş görünüyor. Ayrıca lastik kayışın uzunluğu da metal mekanizma üzerinden rahatlıkla ayarlanıyor.

Ekranın bulunduğu merkezi birimin iç tarafına baktığımızda nanoSIM kart yuvası, optik kalp hızı ölçer ve şarj beşiğinin bağlantı noktası dikkat çekiyor. Gear S’in suya ve toza karşı dayanıklılığı IP67 sertifikasıyla belgeleniyor. Yani bu saati duş altında veya havuzda kullanmanın herhangi bir sorun yaratması söz konusu değil.

Ekran ve Donanım

Samsung Gear S’te 2 inç, 480 x 360 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran daha önce gördüğümüz Samsung Gear’larda ve hatta Android Wear akıllı saatlerinde yer alanlardan daha büyük ve daha fazla sayıda piksel barındırıyor. Boy olarak biraz daha uzun görünen bu ekran nedeniyle minyatür bir telefonu bileğinize takmışsınız gibi hissedebilirsiniz.

Samsung’un OLED ekranları canlı ve zengin renkleriyle dikkkat çekiyor, bu sayede saat temaları, bildirimler ve diğer arayüz elemanları oldukça hoş ve çekici bir görünüme bürünüyor. Ne var ki, daha büyük ekranın söz konusu olması nedneiyle daha önceki Samsung Gear saatleri için hazırlanmış ve henüz güncellenmemiş olan uygulamalar ya boş ekran alanıyla ya da ekrana döşenmiş şekilde gösteriliyor, bu da görüntü kalitesinin düşmesine neden oluyor. AMOLED ekranın parlaklığı çevresel ışık sensörü sayesinde aktif şekilde ayarlanıyor, parlak güneş ışığı altında da rahat görüntüleme imkanı sunuluyor.

Büyük kavisli ekran sayesinde dikeyde yukarı aşağı kaydırma yapmak oldukça kolay oluyor. Aynı şekilde sağ-sol yönlü kaydırmaların da rahatlıkla yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak ekran üstünde parmak kıstırma ve yakınlaştırma hareketleri de fazla garip kaçmıyor. Nispeten büyük ekran sayesinde ekran üzerinde yazıları ve resimleri görüntülemek daha verimli oluyor, yazıları okumak bile gözü fazla yormuyor. Örneğin saati kullandığımız çoğu zamanda Haber uygulamasını sıklıkla kullandık, saatin ekranı küçük olsa bile bu uygulama içinde yayınlanan haberleri okumak çok da sıkıcı olmuyor.

Gear S’in kendi mikrofonu ve hoparlörü bulunuyor. Mesaj geldiğinde, alarm çaldığında veya herhangi bir bildirim ekranda göründüğünde saat titreşim yayıyor. Bir akıllı telefonda olduğu gibi ivmeölçer, jiroskop, pusula, çevresel ışık gibi sensörler ve hatta bunların yanı sıra optik kalp hızı ölçer, ultraviyole ve barometre gibi, Samsung Galaxy S5 veya Note 4 cihazlarında gördüğümüz ek sensörler de mevcut. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerinin yanı sıra saatin iç tarafında nanoSIM kart yuvası da mevcut. Yani Samsung Gear S’i kendi hattıyla kullanabilir, bağlı bir mobil cihaz olmadan da veri bağlantısı yapabilir veya telefon görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung Gear S’i çift çekirdekli işlemci çalıştırıyor ve buna 512 MB RAM eşlik ediyor. 4 GB dahili hafızasının bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Sadece 66 gram ağırlığında olan saatte ağırlığın aslan payını doğal olarak ekran alıyor.

Yazılım ve Uygulamalar

Samsung Gear S de bu yıl çıkan diğer Gear akıllı saatleri gibi Samsung’un kendi çatısı altında geliştirdiği Tizen işletim sistemiyle çalışıyor. Samsung, kullanıcı arayüzü üzerinde yoğun şekilde çalışmış, ortaya Samsung’un Galaxy Android telefonlarını kullananların yadırgamayacağı, kullanıcılara saatin arkasında Android’in çalışmakta olduğu izlenimini verecek bir işletim sistemi arayüzü ortaya çıkmış.

Gear S’in kullanıcı arayüzünde gezinirken işaret parmağınızı yoğun şekilde kullanacaksınız. Gezinme işlemi genellikle ekranın kenarlarında ortaya doğru sürüklemelerle veya kaydırmalarla gerçekleşiyor. Saat görünümü açıkken parmağınızı ekranın üst kısmından aşağı doğru sürüklediğinizde bildirim tepsisi benzeri bir panel açılıyor ve burada ses ve ekran parlaklık ayarları; pil, şebeke, Bluetooth durumu ve Rahatsız etmeyin modunu açmayı sağlayan ayar yer alıyor.

Ekranın sol kenarından sağa doğru sürüklediğinizde ise bildirimlerin tümünü görüntülemeniz mümkün. Sağa doğru kaydırmaya devam ettiğinizde de her bir bildirimin detayını göreceksiniz. Her bir bildirim sayfasının altında detayları telefonda açmayı sağlayan ve görüntülemeyi veya aksiyon almayı telefondan devam sürdürmeyi gerçekleştiren bir kısayol bulunuyor. Saat görünümündeyken sağ kenardan sola doğru sürüklediğinizde de Müzik çalar, S Health, Haberler, Bugün ve Uçuş modu, Wi-Fi, Mobil ağ ve Titreşim gibi hızlı ayarlara erişimi sağlayan panelleri göreceksiniz.

Saat görünümündeyken parmağınızı ekranın alt kısmından yukarı sürüklediğinizde de Samsung Gear S’in uygulama listesine ulaşacaksınız. Burada Telefon, Kişiler, Mesajlar, E-posta, Program, Ayarlar, Gezgin, S Health, Nike+ Running, Müzik Çalar, Haber Bilgilendirmesi, Hava Durumu, S Voice, Alarm, Galeri, Cihazımı Bul gibi yüklü uygulamaların bulunduğunu görüyoruz.

Samsung Gear S’e daha fazla uygulama yüklemek isterseniz, bunun için bağlı bulunan telefona Samsung Gear Manager uygulamasını kurmalısınız. Zaten Samsung Gear S’i aktifleştirmek için de Gear Manager uygulamasına ihtiyaç var. Gear Manager üzeirnden Gear S’in yazılım güncellemesi, ana ekranının düzenlenmesi, müzik veya görüntülerin saate aktarılması, sağlık ve zindelik verilerinin akıllı telefondaki S Health uygulamasına aktarılması, bildirimlerin yönetimi gibi ayarlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca Gear S’i bulamazsanız, Gear’ımı Bul aracı üzerinden saati çaldırıp nerede olduğunu sesi sayesinde bulabilirsiniz.

Samsung Gear S’e yüklenebilecek uygulamalara geri dönelim. Gear Manager üzerinden ulaşılan Samsung Gear Apps mağazası içinde farklı ve kullanışlı seçenekler bulunuyor. Opera Mini internet tarayıcısını yükleyerek Gear S üzerinden web sayfalarını açabilirsiniz. Masaüstü web sitelerini bu küçücük ekranda görüntülemek pek kullanışlı sayılmaz, ancak mobil web sitelerinin görüntülenmesinde Gear S iş görür gibi duruyor. Deezer aracını yükleyerek Galaxy S5, Galaxy Note 4 gibi cihazlarda yüklü gelen Deezer internetten müzik dinleme uygulamasını Gear S’ten yönetebilirsiniz. Hesap makinesi ile 90’ların hesap makineli kol saati akımı hatırlayabilir, Gear Pusula ile saate pusula işlevi de kazandırabilirsiniz. Sesli not uygulaması da Gear S ile ses kaydetmek için yararlı bir uygulama olarak nitelendirilebilir, aslında bu uygulama sesi yazıya dönüştürebiliyor, ancak Türkçe notlar için pek de iyi çalışmıyor.

Genel olarak Gear Apps mağazası içinde saat arayüzleri, müzik çalma veya kamera kontrol uygulamaları gibi uygulamalar çoğunlukta. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağları saat üzerinde görüntülemeye dair fazla uygulama bulunmuyor. Bu arada Samsung ve Nokia işbirliğiyle Gear S’ler için kullanıma sunulan Gezgin uygulaması sayesinde kolunuzda Gear S takılı durumdayken bir yere yürüdüğünüz zamanda yol tarifleri alabilirsiniz.

Gear S’te yer alan Müzik uygulaması iki şekilde çalışıyor. Gear S’in 4 GB’lık dahili hafızasına depolanan şarkıları dinleyebileceğiniz gibi, bağlı akıllı telefonunuzda çalan şarkıların kontrolünü Gear S’teki Müzik uygulamasında yapabilirsiniz.

Kullanıcı Deneyimi

Samsung Gear S Bluetooth 4.1 bağlantısı üzerinden akıllı telefona bağlı olarak çalışıyor. Mobil veri bağlantısını da bağlı bulunduğu telefon üzerinden gerçekleştiriyor, telefona bir çağrı geldiğinde bunun uyarısı Gear S üzerinden de yapılıyor, gelen aramaya doğrudan Gear S üzerinden cevap vermek, akıllı saatin mikrofonu ve hoparlörünü kullanarak görüşmek mümkün oluyor. Böylelikle yıllar öncesinin filmlerinde gördüğümüz saatten telefon görüşmesi yapma sahnelerinin gerçeğe dönüştüğünü görmüş oluyoruz.

Eğer bağlı bir telefon yoksa, Samsung Gear S 802.11b/g/n Wi-Fi bağlantısını kullanarak ortamdaki Wi-Fi şebekesine bağlanıp veri alışverişi gerçekleştirebiliyor. Bir nanoSIM kart taktığınızda takdirde de Gear S’i bir akıllı telefon hâline getirmeniz mümkün oluyor. Gear S’in kutusundan SIM kart kapağını açmak için bir aparat çıkıyor, eğer bunu kaybederseniz, kapağı açmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ancak iPhone’ların kutusundan çıkan SIM kart tepsi açma iğnesinin yuvarlak tarafını kullanmak da iş görüyor.

Gear S’e SIM kart taktıktan sonra onu bir telefon gibi kullanabilirsiniz. Telefon uygulamasında parmaklarınızla küçücük tuşları tuşlayarak istediğiniz numarayı arayabilir, Mesajlar uygulaması içinde de yine klavyenin küçücük tuşlarına dokunarak mesaj yazabilirsiniz. Ayrıca S Voice’i de yazdırma işlemleri için kullanmak mümkün, ancak Türkçe desteğinin bulunmaması onun kullanımını sınırlıyor. Mobil veri bağlantısı da takılmış olan SIM kartın bağlı olduğu hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

Saate bir SIM kart takılıyken Bluetooth üzerinden bir akıllı telefona bağlandığınızda ise telefon işlevlerinde öncelik bağlı bulunan akıllı telefona veriliyor, veri iletişimi onun üzerinden gerçekleştiriliyor.

Samsung Gear S’i tek başına bir telefon gibi kullanmak o kadar da pratik görünmüyor. Bu saat daha çok bağlı olunan telefona gelen bildirimleri görmek, mesajları okumak veya çağrıları cevaplamak için ideal, bir tamamlayıcı aksesuar niteliğinde. Gear S sayesinde telefonu cebinizden çıkarmak veya eğer uzağınızdaysa ona uzanmak zahmetinden kurtulabilirsiniz. Ancak telefon numarası tuşlamak veya mesaj yazmak gibi işler için Gear S yerine akıllı telefonu kullanmak yerinde olacaktır.

Samsung Gear S’te yer alan sensörler sayesinde çeşitli kullanım kolaylıkları sağlanıyor. Normalde saatin AMOLED ekranı kısa bir süre sonra kararıyor, böylelikle pilden tasarruf sağlanıyor. Saate bakmak için kolunuzu çevirdiğiniz anda Gear S’in ekranı uyanıyor ve size saatin kaç olduğunu gösteriyor. Böylelikle ekranı uyandırmak için ana ekran tuşuna basmak gerekmiyor.

Gear S uyku sırasında da kolundan çıkarmak istemeyeceğiniz bir cihaz olabilir. S Health uygulaması aracılığıyla uyku takibinizi yapabilir ve uykunuzun kalitesini ölçebilirsiniz. Bunun dışında Gear S’te yer alan titreşimli alarm özelliği sayesinde başkalarını uyandırmadan, sadece Gear S’in bileğinizi titretmesini sağlayarak sabahları uyanabilirsiniz. Gear S’in bu titreşimli alarmının gayet iyi çalıştığını ve en fazla beğendiğimiz özellikleri arasında bulunduğunu belirtelim.

El, bilek ve kol vücudun en fazla hareket eden ve dış etkenlere en fazla açık olan uzuvları arasında bulunuyor. Gear S’i de bileğinize taktığınız için dış etkenlere karşı fazla hassas. Eğer elinizi veya kolunuzu bir yere çarparsanız, düşerseniz; Gear S’e de az da olsa zarar vermeniz muhtemel. Aslında Gear S’in sağlam yapısı saatin o kadar kolay zarar görmeyeceğini gösteriyor, ancak zamanla kromlanmış çerçevenin üstünde ufak tefek çizilmelerin ve aşınmaların meydana geldiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Fitness

Akıllı saatlerin veya bilekliklerin olmazsa olmazları arasında sağlık ve fitness araçları yer alıyor. Samsung Gear S de bunları kullanıcılara fazlasıyla sunuyor. Gear S’in yatay navigasyon birimleri arasında yer alan bir sayfa içinde o gün içinde attığınız adım sayısı, toplam egzersiz süresi, ölçülen en son nabız, son uyku süresi ve ultraviyole endeksi gösteriliyor.

S Health uygulaması sayesinde koşu, yürüyüş, bisiklet sürme ve doğa yürüyüşü gibi özel egzersiz seanslarının ölçümünü ve takibini yapabilirsiniz. Egzersizle birlikte takibi de başlattıktan sonra nabız, gidilen mesafe ve eğer GPS de açık olursa gidilen yerler sürekli takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Yapılan bu egzersizle ilgili bütün kayıtlar ve grafikler saatte saklanıyor, daha sonra akıllı telefondaki S Health uygulamasına da aktarılabiliyor.

Gear S’teki bir başka fitness odaklı uygulama da Nike+. Akıllı telefona yükleyeceğiniz Nike+ uygulamasıyla entegre şekilde çalışan bu uygulama sayesinde Nike’ın Fuel ekosistemine bağlanabilir, aktivitelerinizi buraya yükleyebilirsiniz. Koşu başlangıcını ve bitişini bu uygulamayla yapabilir, koşu sırasında müzik kontrollerini buradan yürütebilir, Gear S’in hücresel veri bağlantısını kullanarak GPS üzerinden konum belirleme yapabilir veya tüm egzersiz sürecini eşzamanlayabilirsiniz.

Batarya

Gear S’te 300 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Eğer SIM kart takmayıp, Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlı şekilde kullanırsanız, Gear S tek şarjla yaklaşık 2-3 gün çalışabiliyor. Tabii ki, ekranın açık olduğu sürenin artması, nabız ölçerin fazla kullanımı gibi etkenler tek şarjla kullanım süresini daha da kısaltacaktır.

Samsung Gear S’in daha uzun süre boyunca size yardımcı olmasını sağlamak için saatin şarj edilmesini sağlayan yuva aygıtına da 350 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş. Saati bu yuvaya takarak Gear S için ek güç sağlayabilirsiniz. Tabii ki, bu sırada saati bileğinize takmanız söz konusu olmuyor. Ayrıca bu yuvada yer alan microUSB portuna takılan seyahat şarj adaptörü sayesinde de Gear S’in şarj işlemi gerçekleştiriliyor.

Samsung Gear S’in pili bitmeye yaklaştığında Güç Tasarruf Modunu açabilir, böylelikle kalan pili daha tasarruflu şekilde kullanarak saatin çalışma süresini uzatabilirsiniz. Tasarruf modu açıldığında ekran siyah-beyaz oluyor, mobil ağlar ve Wi-Fi kapatılıyor.

Sonuç

Şimdiye kadar gördüğümüz akıllı saatler genellikle akıllı telefon veya tabletin bir uzantısı, tamamlayıcısı gibi işlev gören nitelikte cihazlardı. Samsung Gear S ile sahip olduğu SIM kart yuvası sayesinde kendi hattına ve hücresel şebeke bağlantısına sahip oluyor, böylelikle akıllı telefon ve tabletten bağımsız şekilde çalışması mümkün oluyor. Ancak gariptir ki, Gear S’in etkinleştirilmesi için hâlâ bir akıllı telefona ve onun üstünde çalışan Samsung Gear Manager uygulamasına ihtiyaç var.

Bir akıllı saat taşımanın birçok faydaları var. Bir kere farklı saat arayüzleriyle her gün farklı bir saat takıyormuş hissi yaşamak mümkün oluyor. Bunun dışında gerçekten çoğu zaman akıllı telefonlara gelen bildirimleri bilekte, tek bir bakışta görmek verimliliği artırıyor, sizi bölünmekten kurtarıyor. Samsung Gear S özelinde baktığımızda, sahip olduğu zengin sensörler sayesinde bu cihaz sizi sürekli takip ediyor ve hayatınızı düzenlemenize yardımcı oluyor.

Samsung Tizen kullanıcı arayüzünü kullanıcılarına tanıdık hâle getirmek için iyi çalışmış ve başarılı olmuş. Özellikle Samsung Galaxy telefonlarını kullananlar Gear S’in menülerinde gezinirken çok yabancılık çekmeyeceklerdir. Öte yandan Samsung Gear S’in diğer akıllı saatlere nazaran kullanılacak daha fazla özelliği ve işlevi bulunuyor, Türkiye şartlarında birçok alanda işe yarayacak bir saat gibi görünüyor, yani Android Wear gibi Google’ın servislerine bağımlı olan ve Türkiye’de şu an için fazla işe yaramayan bir akıllı saat değil.

Estetik tasarımı, kaliteli ve parlak ekranı, bir akıllı saat için yeterli görünen pili, Tizen’in sunduğu esneklik ve nispeten zengin sayılabilecek ve gelecekte daha da zenginleşeceği izlenimini veren uygulama ekosistemi sayesinde Gear S cazip bir ürün gibi görünüyor. Özellikle Samsung Galaxy akıllı telefon sahipleri Gear S satın alma fikrini değerlendirebilir.