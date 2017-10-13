Razer ilk akıllı telefonunu kısa süre içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak telefona dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Phone Radar sitesi tarafından yayınlanan bir GFXBench benchmark testi sonucu, telefondaki bileşenleri gözler önüne seriyor.

Daha sonra kaldırılan GFXBench sonuçlarına göre, telefonda 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç ekran bulunacak. Cihazın merkezinde ise Qualcomm Snapdragon 835 işlemci yer alacak. Bu işlemciye 64 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Akıllı telefonun arkasındaki 12 megapiksel çözünürlüklü kamerayı 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlayacak.

Bu özelliklerin 2017 model bir amiral gemisi için standart olduğu söylenebilir. Ancak listedeki bir özellik, telefona farklı bir gözle bakmayı sağlıyor. Günümüzde pek çok Android telefonda 4 GB RAM bulunurken, Razer’ın akıllı telefonuna 8 GB RAM yerleştirme ihtimali dikkat çekiyor.

Razer telefonunda oyun deneyimini öne çıkaracak gibi görünüyor

8 GB RAM’in varlığı, telefonun merkezinde oyun deneyiminin olacağını gösteriyor. Razer özünde bir oyun şirketi olduğu için bu tercih doğal görünüyor. Ekstra RAM kapasitesinin oyun deneyimini yukarıya taşıması beklense de, bunun rakiplerden daha iyi bir performansı garanti etmediğini söylemek gerekiyor. Telefon 1 Kasım’da resmen tanıtılacak.