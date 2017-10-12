Razer Nextbit’i satın aldığı zaman, sorulan sorulardan bir tanesi de oyun donanım şirketinin hemen bir telefon çıkarıp çıkarmayacağıydı ki, bu sorunun cevabı hızlı şekilde verilmişti. Şimdi de beklenen telefonun ne zaman geleceği ortaya çıktı.

Razer’ın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tanıtıma göre, 1 Kasım’da bir duyuru yapılacak. Tanıtımda bir adam, akıllı telefon şeklindeki bir cihazı elinde tutarken görülüyor. Muhtemelen oyun oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

Bunun bir Razer cihazı olacağını dikkate alırsak, şirketin akıllı telefonunun da benzer şekilde oyuna odaklanan bir cihaz olmasını bekleyebiliriz. Nextbit’in satın alınmasını da dikkate aldığımızda, bulut tabanlı birtakım altyapı ekipmanlarını da barındırabilir. Bunlara ek olarak o alıştığımız asit yeşili Razer yılanı logosunu da telefonda görebiliriz.