Oppo R11s ve R11s Plus çift arka kamera ve Snapdragon 660 ile geliyor

Oppo R11s ve R11s Plus çift arka kamera ve Snapdragon 660 ile...

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonları R11s ve R11s Plus’ı duyurdu. Yakında duyurulması beklenen OnePlus 5T’nin rakibi olarak lanse edilen Oppo R11s ve R11s Plus, bileşenleri itibarıyla 5T’nin arkasında kalacak gibi görünüyor.

R11s ve R11s Plus, tasarım bakımından hemen hemen aynı noktada bulunuyor. Her iki telefon da 2:1 görüntü oranına sahip çerçevesiz ekran taşıyor. OnePlus 5T’nin merkezinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemcinin bulunması bekleniyor. Ancak Oppo’nun yeni akıllı telefonları Snapdragon 660 ile orta segmente yakın duruyor.

Snapdragon 660’a R11s’te 4 GB, R11s Plus’ta ise 6 GB RAM eşlik ediyor. Bileşenler bakımından iki telefon arasındaki en somut fark, bu gibi görünüyor. Her iki modelde de 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu alan microSD kart desteğiyle büyütülebiliyor.

R11s ve R11s Plus, kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Her iki telefonun arkasında da çift lensli bir kamera kurulumu bulunuyor. Söz konusu kamera kurulumlarının birbirlerinin aynısı olduğunu belirtmek gerekiyor. f/1.7 diyafram genişlikli 16 ve 20 megapiksel çözünürlüklü lenslerden oluşan kurulum, düşük ışıkta daha net görüntüler vadediyor. Hem R11s hem de R11s Plus, 20 megapiksel çözünürlüklü ön kamera taşıyor.

Telefonlara ihtiyaç duydukları enerjiyi 3205 mAh kapasiteli pil sağlıyor. Bu pil VOOC Flash hızlı şarj özelliğini destekliyor. Her iki telefon da kutularından Android Nougat işletim sistemiyle çıkacak. Bu işletim sistemini ColorOS 3.2 kullanıcı arayüzü tamamlayacak.

Oppo R11s ve R11s Plus 10 Kasım’da Çin’de satışa sunulacak

Oppo R11s ve R11s Plus, Çin’de 10 Kasım’da satışa sunulacak. R11s için 2 bin 999 yuan (1736 TL), R11s Plus içinse 3 bin 699 yuan (2 bin 160 TL) ödemek gerekiyor.