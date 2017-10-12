Oculus VR, bir süredir geliştirmekte olduğu, kablosuz bağlantıyla işleyen Santa Cruz kod adlı bağımsız sanal gerçeklik başlığının yeni bir versiyonunu Oculus Connect geliştirici konferansında gösterdi.

ABD’nin San Jose şehrinde düzenlenene geliştirici konferansında gösterilen başlığın ilk versiyonu da geçen yılın Connect etkinliğinde gösterilmişti. Bu yıl gösterimi yapılan tasarımın öncekine göre çok daha afilli göründüğünü belirtmek gerekiyor. Santa Cruz ile herhangi bir PC’ye kabloyla bağlanması gerekmeyen bir başlığın geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca harici kameralarla da izleme yapılması gerekmeyecek.

Rift başlığının son kullanıcılara ulaşan versiyonuna benzeyen yeni bir başlık tasarımına ek olarak, Facebook’un sanal gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı Hugo Barra, yeni tasarlanan Touch hareket kumandalarına da yakından değindi.

Yeni kumandalar Santa Cruz’un üstündeki yeni sensörlerle birlikte çalışıyor. Söz konusu sensörler başlığın içten dışa izleme yapmasına ya da kullanıcının hareketlerini veya ortam içindeki konumunu harici, sistem bağlı kameralar olmadan ve ayrıca bir PC’ye kabloyla bağlantı kurulmasına gerek kalmadan belirleme fırsatı da sağlıyor.

Oculus, Santa Cruz’un geliştirici versiyonunun 2018’de dağıtıma çıkacağını açıkladı.