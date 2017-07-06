Nokia Zeiss markalı lenslerle akıllı telefon pazarında güçlenmeyi amaçlıyor

Nokia Zeiss markalı lensler sayesinde telefon fotoğrafçılığı konusunda güçlü bir imaj yaratmıştı. N95 ve Lumia 1020 gibi telefonlar, fotoğraf kaliteleriyle kullanıcılarını tatmin etmeyi başarmıştı. Nokia markalı akıllı telefonların yeni üreticisi HMD Global de bu mirası sürdürmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Zeiss ile bir anlaşma imzalayan HMD Global, bundan sonra üreteceği Nokia markalı akıllı telefonlarda Zeiss’ın görüntü teknolojisini kullanacak. Yapılan açıklamada anlaşmanın sadece lens tasarımıyla sınırlı olmadığı ve iki şirketin yazılımdan ekran kalitesine kadar pek çok konuda birlikte çalışacağı belirtildi. HMD’nin ürettiği Nokia telefonlarda Zeiss devrinin ne zaman başlayacağı konusunda ise şimdilik kesin bir bilgi verilmedi.

Kamera kalitesi, HMD Global’in üst sınıf telefonlar ve ABD gibi gelişmiş pazarlara yönelik hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Şirketin yakında tanıtacağı söylenen Nokia 9’da, günümüzdeki pek çok amiral gemisinde olduğu gibi, çift arka kameranın bulunması bekleniyor. Nokia’nın birlikte çalıştığı bir fotoğrafçı tarafından internete sızdırılan bir video da bu iddiaları doğrulamıştı.

Nokia Zeiss ile birlikte rakiplerine karşı güç kazanabilir

Zeiss teknolojisinin hangi Nokia telefonunda kullanılacağı hâlâ bilinmiyor. Ancak şirketin Apple ve Huawei gibi fotoğrafçılık konusunda güçlü rakiplerine karşı Zeiss teknolojisiyle önemli bir avantaj kazanacağı söylenebilir.