Netflix Kevin Spacey’in House of Cards kadrosundan çıkarıldığını açıkladı

Netflix Kevin Spacey’in oyuncu Anthony Rapp’e cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine Spacey’in başrolünde olduğu House of Cards’ın çekimlerini durdurmuştu. Şirket bugün bir adım daha attı ve bundan böyle hiçbir koşulda Spacey ile çalışmayacağını açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, şirketin bundan böyle House of Cards için Spacey’in dahil olduğu bir yapım süreci yürütmeyeceği açıklandı. Netflix, House of Cards çekimlerinin durdurulduğu dönemde değerlendirme için Media Rights Capital ile birlikte hareket edileceğini hatırlattı. Şirket, Kevin Spacey’in başrolünü üstlendiği ve yapımcıları arasında yer aldığı “Gore” filminin de yayınlanmayacağını açıkladı. Söz konusu film, post-prodüksiyon aşamasındaydı.

House of Cards’ın altıncı sezon çekimleri, Rapp’in Spacey’e yönelik iddialarından önce başlamıştı. Rapp’in açıklamalarının ardından Spacey de bir açıklama yapmış ve “sarhoşken yapılmış uygunsuz davranış” olarak nitelediği olay için özür dilemişti. Spacey aynı açıklamada eşcinsel olduğunu da ilân etmişti. Spacey’in taciz suçlamasına yanıt verirken eşcinselliğini açıklaması, “dikkat dağıtma çabası” olarak nitelenmiş ve tepki çekmişti.

Bu açıklamaların ardından House of Cards’ın altıncı sezonuyla birlikte sona ereceği duyurulsa da, bu kararın çok daha önceden alındığına dair haberler gündeme gelmişti. 31 Ekim’de Netflix ve yapım ortağı Media Rights Capital, dizinin çekimlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Çekimlerin durdurulması haberinin gelmesinden kısa bir süre sonra ise House of Cards’ın yapım ekibindekilerinin Spacey’e yönelik taciz iddiaları gündeme düşmüştü.

Netflix Kevin Spacey sonrası için alternatifleri değerlendiriyor

Netflix Kevin Spacey olmadan House of Cards macerasını sürdürmenin yollarını değerlendirmeye kararı duyurmadan önce başlamıştı. Spacey’in canlandırdığı Frank Underwood karakterinin öldürülmesi veya yan karakterlerden birinin hikayesi üzerine odaklanıp başka bir dizi yapmak çözümler arasında gösterilmişti.