Motorola Moto Z ailesi için Alexa destekli Moto Mod’u duyurdu

Motorola Moto Z serisi telefonları için hazırladığı yeni Moto Mod’unu görücüye çıkarttı. Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın entegre edildiği hoparlör eklentisi, 149.99 dolarlık fiyat etiketiyle kasım ayında satışa sunulacak.

Tam adı Moto Smart Speaker with Amazon Alexa olan Moto Mod, ses deneyimi bakımından mevcut Soundboost 2 hoparlör moduyla benzer bir deneyim sunuyor. Asıl fark yaratan unsur ise tahmin edilebileceği üzere Amazon Alexa’nın varlığı oluyor. Moto Smart Speaker’ın üzerinde, tıpkı Amazon Echo serisi cihazlarda olduğu gibi, büyük ve parlayan mavi bir LED halkası bulunuyor.

Telefonu minik bir Echo hoparlörüne dönüştüren Moto Mod’un kötü bir şey olmadığı kesin. Ancak bu durum bazı tuhaflıkları ortadan kaldırmıyor. Öncelikli olarak Moto Z telefonlarda Alexa’nın muadili olan Google Assistant ücretsiz olarak sunuluyor. Buna ek olarak, belirlenen fiyatın da Amazon Echo hoparlörlerden yüksek olması dikkat çekiyor. 149.99 dolar karşılığında bir adet standart Echo hoparlör ve bir adet Echo Dot, Echo Plus veya Echo Spot hoparlör satın alınabiliyor.

Yeni Moto Mod Alexa ekosistemine bağlı Motorola Moto Z sahipleri için uygun olabilir

Moto Smart Speaker, Amazon’un Alexa ile oluşturduğu ekosisteme bağlı Motorola Moto Z serisi telefon sahipleri için uygun bir tercih olabilir. Alexa’nın sunduğu imkânlara sürekli olarak erişmek isteyenler adına Moto Smart Speaker bir kısa yol olarak nitelenebilir.