Motorola’nın geçtiğimiz aylarda yurt dışında duyurusunu gerçekleştirdiği Android telefonu Moto Z2 Play’in Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Moto Z2 Play fiyatı da bu Türkiye lansmanıyla birlikte ortaya çıkmış oldu.

Moto Z2 Play’de 5.5 inç, 1080 x 1920 piksel Full HD Super AMOLED ekran bulunuyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ekran camıyla kaplı. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 işlemciyle çalışan telefonun Türkiye’ye 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızalı versiyonu gelecek. 2 TB’ye kadar kapasiteye sahip microSD kart yuvası da depolama alanının genişletilmesine izin verecek.

Moto Z2 Play’in arkasında 12 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklıklı, lazer otomatik odaklı ve çift renkli LED flaşlı kamera bulunuyor. Bu kamera 4K video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Önde de 5 megapiksel, 1080p video destekli ikinci kamera bulunuyor.

Parmak izi okuyuculu Moto Z2 Play’de USB-C portu, 3000 mAh kapasiteli pil, hızlı şarj gibi özellikler de mevcut. Telefonla birlikte çeşitli MotoMod modüler aksesuarlar da piyasaya sunulacak. Bunlarla telefonun işlevleri daha ileri seviyeye taşınmış olacak.

Moto Z2 Play Türkiye'de 2299 TL karşılığında satışa sunulacak. pic.twitter.com/wyQ7d3rmAG — Teknoblog 140 (@teknoblog140) September 19, 2017

Moto Z2 Play 2299 TL’lik satış fiyatıyla satışa sunulacak. Sahip olduğu teknik özellikler dikkate alındığında, bu fiyatın normal olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza fiyat-performans oranını artıracaktır.

Bu arada yeni MotoMod’lar da ay sonunda, 199 ile 299 TL arası fiyatlardan piyasaya sunulacak.

Moto Z2 Force da yıl sonunda Türkiye’ye gelecek

Motorola’nın Z2 Play’den sonra duyurduğu Moto Z2 Force modeli de Türkiye’ye gelecek. Lenovo bu telefonun yıl bitmeden Türkiye’ye geleceğini, daha detaylı söyleyecek olursak; ekim sonu ya da kasım başı gibi satışa çıkacağını söyledi. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.