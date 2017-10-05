Microsoft Edge iOS ve Android kullanıcılarıyla buluşuyor. Windows’u iOS ve Android ile daha uyumlu hâle getirmeyi amaçlayan şirket, internet tarayıcısının kapsama alanını genişletme konusunda önemli bir adım attı.

iOS ve Android kullanıcıları, Microsoft Edge mobil uygulamasıyla web sayfalarını PC’ye aktarabilecek ve yaptıkları işleri bilgisayar üzerinde sürdürebilecek. “PC üzerinde devam et” olarak nitelenebilecek bu özellik, iOS ve Android üzerindeki Edge deneyiminin merkezinde yer alacak. Bu özelliğin mobil ortamda sıkıntılı çalışan web sitelerinde yararlı olacağı söylenebilir.

Buna ek olarak, Edge’in iOS ve Android versiyonları üzerinden favorilere, geçmişe, okuma listesine ve e-kitaplara da erişilebilecek. Tasarım bakımından her iki versiyon da Edge’in masaüstü versiyonuna benzer bir noktada duruyor. Ancak ortak özellikler konusunda bu fark henüz kapanmış değil.

Microsoft Edge mobil uygulamalarında sekmeleri masaüstüyle eş zamanlama özelliği sunmuyor. Bunun kullanıcıların Edge’e geçmesini zorlaştıracak bir etken olabileceği söylenebilir. Favoriler ve okuma listesinde ise eş zamanlama imkânından yararlanılıyor.

Microsoft Edge iOS ve Android üzerinde tablet desteği sunmuyor

Microsoft Edge iOS ve Android uygulamalarıyla öncelikli olarak iPhone ve Android telefon kullanıcılarına ulaşılması amaçlanıyor. Dolayısıyla şimdilik uygulamada tablet desteği sunulmuyor. Cortana desteği de mobil uygulamaya aktarılmış değil. Uygulamalarda varsayılan arama motorunun değiştirilmesine izin veren Microsoft, Bing’in dışında Google veya Yahoo’yu da seçenekler arasında sunuyor.

Microsoft Edge iOS uygulamasının beta sürümü, Apple‘ın TestFlight programı kapsamında kullanıcılarla buluşuyor. Android uygulamasının beta sürümüne ise Google Play Store üzerinden erişilebiliyor. Uygulamaya erişim için kayıt toplamaya başlayan Microsoft, 2017 sona ermeden nihai sürümleri tüm kullanıcılara ulaştırmayı planlıyor. Ancak ilk aşamada uygulamaları deneyebilmek için Windows Insiders programının parçası olmak gerekiyor.