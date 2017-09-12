Apple‘ın gündemi yeni iPhone’lar özellikle de iPhone X olsa da, şirket yazılım konusunda kendisinden haber bekleyenleri de hayal kırıklığına uğratmadı. iOS 11, tvOS 11 ve watchOS 4’ün yayın tarihlerini açıklayan şirket, masaüstü işletim sisteminin yeni sürümünün yayın tarihini de duyurdu. macOS High Sierra, 25 Eylül’den itibaren mevcut cihazlara yüklenebilecek.

High Sierra, geçmiş versiyonlarla kıyaslandığında kullanıcılara köklü değişiklikler vadetmiyor. Sanal gerçeklik desteğinin gelişi çarpıcı bir yenilik olarak nitelenebilir. Ancak High Sierra, Devamlılık gibi tüm deneyimi değiştirecek bir yenilik getirmiyor.

macOS High Sierra Apple Dosya Sistemi’ni de beraberinde getiriyor

Apple Dosya Sistemi de High Sierra’nın beraberinde getireceği yenilikler arasında yer alıyor. İnternet tarayıcısı Safari de yeni macOS sürümüyle hız kazanacak.