LG’nin ekim ayının hemen başında tanıtımını gerçekleştirdiği LG V10 nihayet Türkiye’de de satışa sunuluyor. LG’nin bu akşam İstanbul’da gerçekleştirdiği Türkiye lansmanı sayesinde LG V10’u yakından görme ve deneyimleme şansını elde ettik.

V10 LG’nin geçtiğimiz ilkbaharda çıkardığı diğer amiral gemisi Android telefonu LG G4’e göre biraz daha üst sınıf olarak nitelendirebileceğimiz bir telefon. Buna rağmen LG’nin Android telefonlarında gördüğümüz o genel tasarım dilini LG V10’da da görüyoruz. Büyük ekranın etrafını yine ince bir çerçeve sarıyor, telefonun uzun kenarlarında herhangi bir giriş, çıkış, tuş, vs. bulunmuyor. Arkada yine Sihirli Tuşlar olarak adlandırılan güç ve ses tuşlarını görüyoruz.

LG V10’un 5.7 inç ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlükle 513 ppi piksel yoğunluğunu sunuyor. Karşımızda gayet keskin ve canlı renklere sahip, görsel açıdan üst deneyim sunacağı izlenimini veren bir ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı da tatmin edici seviyede. LG G4’te gördüğümüz Quantum IPS teknolojisi V10’un ekranında da mevcut ve görsel deneyim bu teknoloji sayesinde daha da yukarı çıkıyor, ekran beklendiği gibi epey geniş görüş açıları sunuyor.

V10’u farklı kılan birkaç nokta var, onlardan bir tanesi sahip olduğu ikinci ekranı. Ana ekranın sağ üst köşesinde 2.1 inç, 160 x 140 piksel, IPS Quantum teknolojili ikinci bir ekran var. Bu ekran 513 ppi ile ana ekran ile aynı piksel yoğunluğunu tutturuyor. Zaten bu gerekirdi, böylelikle ikinci ekran ana ekranın bir uzantısı gibi davranıyor, onunla bir bütün oluşturabiliyor.

İkinci ekran ana ekrandan bağımsız olarak çalışıyor. Sürekli açık kalsa bile pil ömrüne olumsuz bir etkide bulunmuyor. Ana ekran kapalıyken bu ikinci ekran üstünde hava durumu, saat, tarih, pil durumu gibi bilgiler gösterilecek şekilde ayarlama yapılabiliyor. Buna ek olarak İkinci Ekran sık kullanılan uygulamaların kısayollarının bulunduğu bir alan da olabiliyor. Film izlerken veya oyun oynarken gelen bir aramayı veya mesajın haberini İkinci Ekran üstünden alabilir, böylelikle bölünmek zorunda kalmazsınız.

LG V10’un önünde sadece iki ekran yok, aynı zamanda iki tane kamera var. Bu iki kamera sayesinde LG V10 ile geniş açılı selfie fotoğraflar çekilebiliyor. LG V10, sahip olduğu yazılım algoritmasının yardımıyla iki kameradan gelen görüntüleri birleştiriyor, böylelikle 120 derecelik geniş açılı selfie fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada çoklu görüntü kaydı olarak adlandırılan bir özellik daha var. V10 üstündeki üç kameradan yararlanarak farklı açılardan görüntü almak mümkün oluyor.

LG’nin V10’da vurgu yaptığı diğer noktalardan bir tanesi de gövdenin sağlamlığı. LG, telefonun esnek Dura Guard çerçevesi sayesinde telefonun yuvarlanması durumunda ekranın rahatlıkla korunabileceğini söylüyor. Çerçevesinde ise SAE sınıfı 316L paslanmaz çelik malzeme kullanılıyor. Arkada ise Dura Skin kaplama kullanılmış. Yumuşak dokusuna rağmen çiziklere ve çentiklere karşı üst düzey koruma sağladığı belirtiliyor.

Gerçekten de LG V10’u elimize aldığımızda sağlamlığı fazlasıyla hissetmek mümkün oluyor. Arkadaki Dura Skin kapak da sahip olduğu desenli yapısıyla LG V10’u daha rahat tutmayı sağlıyor. Ayrıca arkadaki desenler V10’a biraz daha çekici bir hava katıyor.

LG V10 ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Daha çok V10’un öne çıkan İkinci Ekran, çift ön kamera ve sağlam gövdesine değindik. İlerleyen günlerde LG V10 elimize ulaştığı takdirde detaylı bir LG V10 inceleme yazısıyla bu amiral gemisi LG telefonuyla ilgili detayları aktaracağız.