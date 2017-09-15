LG temmuz ayının ortalarında orta segment Android telefonları LG Q6, LG Q6 plus ve LG Q6 alfa’nın duyurularını yapmıştı. Bu telefonlardan LG Q6 Türkiye’de satışa çıkıyor. Test merkezimize de ulaştı. LG’nin orta segmente kazandırdığı, “LG G6 mini” olarak da nitelendirebileceğimiz bu Android telefonun kutu açılımını birlikte yapıyoruz. Kutusundan neler çıktığına bakıyor, ilk turu da birlikte atıyoruz.

LG Q6’nın kutusundan bir akıllı telefonun kutusundan çıkan standart aygıtlar; USB şarj adaptörü, USB kablosu ve kulaklık çıkıyor. Ancak aksesuarların fazla iddialı olmadığını belirtmek gerekiyor. USB-C portunu orta segment telefonlarda da görmeye başladığımız bir zamanda LG’nin Q6’da microUSB’ye bağlı kaldığını görüyoruz. Kulaklıklar da standart kulakiçi kulaklıklar, kulak kanalına tamamen giren silikon topuzları bulunmuyor.

LG Q6’nın 5.5 inç ekranı, 18:9 görüntü oranına sahip, tıpkı büyük kardeşi amiral gemisi G6’da olduğu gibi. Ekranın etrafını dar bir çerçeve sarıyor ve köşeler de yuvarlatılmış. Yani görünüş açısından LG G6’ya epey benziyor. Düşük ekran çerçevesi sayesinde ortaya tek elle rahatlıkla kavranılabilen ve kullanılabilen bir telefon ortaya çıkıyor. Arka yüzey plastik ve sert bir yüzeye sahip. Fırçalanmış metal görünümü verilmiş. Ancak parmak izi ve kiri fazla tutan bir yapısı var gibi. Bu yüzeyle ilgili yorumları daha sonraya saklamak en iyisi olacaktır.

LG Q6, üst sınıf telefon G6’nın tasarımını ve havasını biraz daha mütevazı özelliklerle daha uygun fiyata sunan, 5.5 inçlik büyük ekranı kompakt formda sunan bir telefon. Şimdilik burada keselim ve daha sonrasını yakında yayınlayacağımız LG Q6 incelemesine bırakalım. İyi seyirler!