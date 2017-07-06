LG Q6 11 Temmuzda resmen gözler önüne çıkabilir

LG G6’nın şubat ayının sonunda tanıtılması ve mart ayı içinde satışa sunulmasının ardından gözler telefonun mini versiyonuna çevrilmişti. Ünlü duyumcu Evan Blass, kısa bir süre önce telefonun LG Q6 adını taşıyabileceğini belirtmişti. LG tarafından gönderilen bir etkinlik davetiyesi, telefonun çok yakında gözler önüne çıkabileceğini gösteriyor.

11 Temmuzda Polonya’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılması öngörülen telefonda bulunması beklenen özellikler de Evan Blass tarafından paylaşılmıştı. 18:9 görüntü oranına sahip 5.4 inç ekran, 3 GB RAM ve 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera telefonun muhtemel bileşenleri arasında sayılıyor.

LG Q6 hangi ülkelerde satışa sunulacak?

Tanıtım etkinliğinin Polonya’da gerçekleştirilecek olması, telefonun ilk olarak bu ülkede satışa sunulacağını düşündürüyor. Q6’nın daha sonra başka ülke veya bölgelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

5.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir telefonun “mini” kategorisine girmesi, ironik bir durum olarak nitelenebilir. 2010’da piyasaya çıkan Motorola DROID X ve HTC HD2 gibi telefonlar, 4.3 inç ekranları nedeniyle “çok büyük” olarak tanımlanmıştı. Orijinal LG G6’da 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor.