IBM’in ilk ThinkPad dizüstü bilgisayarı gelecek ay 25 yaşına basacak. Klavyesinin ortasında kırmızı renkli bir TrackPoint kontrol topuzu barındıran bu dizüstü bilgisayarın klasik tasarımının hâlâ modern biçimde de olsa güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz.

ThinkPad markasını geçmişte IBM’den satın alana Lenovo, efsanevi dizüstü bilgisayar serisinin çeyrek asrı devirmesinin şerefine ThinkPad 25 olarak adlandırılan özel bir dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor. Bu model klasik bir ThinkPad dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz tüm tasarım unsurlarını içeriyor. Alman WinFuture blogu bu yeni dizüstü bilgisayara ait olduğunu öne sürdüğü birtakım özellikleri, tasarıma ait olan fotoğraf sızıntılarıyla birlikte yayınladı.

Lenovo ThinkPad 25 mevcut T470 modelini temel alıyor. Söz konusu model 14 inç, 1920 x 1080 piksel IPS ekran barındırıyor. TrackPoint, mavi renkli ThinkVantage enter tuşu, renkli ThinkPad logosu gibi unsurlar da bu dizüstü bilgisayarda mevcut olacak.

Bu özel dizüstü bilgisayarın kalbindeyse Intel Core i7 işlemcinin bulunacağı söyleniyor. 16 GB RAM, 512 GB SSD, Nvidia GeForce 940MX grafik yongası ve LTE desteği de dillendirilen diğer özellikler arasında bulunuyor.

Eski bir ThinkPad gibi görünse de, bu dizüstü bilgisayar tahmin edebileceğiniz tüm portları bünyesinde barındırıyor. Thunderbolt 3 destekli USB-C portu, üç adet normal USB portu, SD kart okuyucusu, HDMI portu ve Ethernet portu eksik edilmiyor.

Lenovo’nun parmak izi okuyucusu ve web kamerası da ekleyeceği, bunlar sayesinde Windows Hello desteğinin sunulacağı da belirtiliyor. Böylelikle bilgisayar sahipleri Windows’a yüzlerini veya parmak izlerini kullanarak giriş yapabilecekler.

ThinkPad 25’in ne zaman çıkacağı şu an için belli değil, ancak ekim ayının yıl dönümü olduğunu dikkate alırsak, gelecek ayın içinde duyurunun yapıldığını görebiliriz.