Apple‘ın ilk gösterimini haziran ayında yaptığı WWDC 2017’de gerçekleştirdiği mobil işletim sisteminin en son sürümü iOS 11 nihayet yayınlandı. Yaz ayları boyunca çıkan geliştiricilere ve gönüllü son kullanıcılara özel beta sürümleriyle deneyimleme fırsatı elde edilen ve gelen geri bildirimlere göre şekillendirilen mobil işletim sistemi iPhone, iPad ve iPod touch için yayınlandı.

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iOS 11 hangi cihazlara yüklenebiliyor?

iPhone: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s

iPad: 12.9 inç iPad Pro 2. nesil, 12.9 inç iPad Pro 1. nesil, 10.5 inç iPad Pro, 9.7-inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2

iPod: iPod touch 6. nesil

iOS 11 yenilikleri

Apple’ın iOS 11 sürüm notlarına göre, bu yeni nesil işletim sistemi aşağıdaki yeniliklerle geliyor:

App Store

Her gün harika uygulamalar ve oyunlar keşfetmek için tasarlanmış yepyeni App Store

Yeni Bugün sekmesi; yazılar, yönergeler ve daha fazlasıyla yeni uygulamalar ve oyunlar keşfetmenize yardımcı olur

Yeni Oyunlar sekmesi ile yeni oyunlar bulun ve en iyi oyun çizelgeleriyle en popüler olanları görün

En popüler seçimlere ayrılmış Uygulama sekmesi, özel uygulama çizelgeleri ve uygulama kategorileri

Daha fazla video önizlemesi, Editör Seçimi rozeti, kullanıcı beğenilerine daha kolay ulaşım ve uygulama için satın alım bilgileri içeren uygulama sayfaları

Siri

Yeni Siri sesi artık daha doğal ve etkili

İngilizce kelimeleri ve ifadeleri Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolcaya çevirme (beta)

Safari, News, Mail ve Mesajlar kullanımınızı baz alan Siri önerileri

Yapılacaklar listesi, notlar ve anımsatıcılar yaratmak için not uygulamalarıyla çalışır

Hesap transferi ve bakiyeler için banka uygulamalarıyla çalışır

QR kodu görüntüleyen uygulamalarla çalışır

Hintçe ve Şangay dilinde dikte

Kamera

Portre modu artık optik görüntü stabilizasyonu, HDR ve True Tone flaş özelliklerini destekliyor

Yeni HEIF ve HEVC görüntü ve video biçimleriyle artık fotoğraflar ve videolar eskisinin yarısı kadar yer kaplar

Ten renklerinin daha doğal görünmesi için yeniden tasarlanmış dokuz filtre

QR kodları otomatik olarak belirlenir ve taranır

Fotoğraflar

Döngü, PinPon ve Uzun Pozlama Live Photo efektleri

Live Photo’ları sessize alın, kısaltın veya onlar için yeni bir anahtar fotoğraf seçin

Anı Filmleri, yatay ve düşey yönler için içeriği otomatik olarak uyarlar

Evcil hayvanlar, bebekler, düğünler ve spor etkinlikleri gibi onlarca yeni anı türü

Kişiler albümü artık daha güvenilir ve iCloud Fotoğraf Arşivi olan aygıtlarda her zaman güncel

Hareketli GIF desteği

Harita

Başlıca havaalanları ve alışveriş merkezleri için iç mekan haritaları

Adım adım yol tarifi ile şerit yönlendirmeleri ve hız sınırı bilgisi

Çift dokunma ve kaydırma ile tek elle büyütme/küçültme

Aygıtınız hareket ettirerek Flyover ile etkileşime geçin

Araba Kullanırken Rahatsız Etme

Araba kullanırken bildirimleri otomatik olarak sessize alır ve iPhone’u sessiz, ekranı kapalı tutar

Seçili kişilere araba kullandığınızı bildiren isteğe bağlı otomatik iMessage yanıtı

iPad için tasarlanan yeni özellikler

Yepyeni Dock, favori ve en son kullanılan uygulamalarınıza hızlı erişim sağlar ve etkin uygulamaların üzerinde bile görünür Tüm favori uygulamalarınızı ekleyebilmeniz için Dock’un büyüklüğü değiştirilebilir En son kullanılan ve Devamlılık uygulamaları sağda bulunur

Geliştirilmiş Slide Over ve Split View Uygulamalar, Dock’ta Slide Over ve Split View ile kolaylıkla başlatılabilir Slide Over ve arka plan uygulamaları artık eşzamanlı olarak çalışır Slide Over’daki ve Split View’deki uygulamalar artık ekranın sol tarafına da yerleştirilebilir

Sürükle ve bırak Metinleri, görüntüleri ve dosyaları iPad’deki uygulamalar arasında hareket ettirin Birden fazla öğeyi aynı anda hareket ettirmek için Multi-Touch İçeriği uygulamalar arasında taşımak için yaylanmalı yükleme

İşaretle İşaretle; belgeler, PDF’ler, web sayfaları, fotoğraflar ve daha fazlası ile çalışır iOS’teki her şeyi anında işaretleyin, Apple Pencil’ı işaretlemek istediğiniz yere yerleştirmeniz yeterli PDF yaratın ve yazdırılabilir her şeyi işaretleyin

Notlar Apple Pencil ile Kilitli Ekrana dokunarak anında yeni bir not yaratın Apple Pencil’ı basitçe bir notun gövdesine yerleştirerek satır içi çizim yapın El yazısı metin arama Belge tarayıcı eğimleri otomatik olarak düzeltir ve gölgeleri silmek için görüntü filtreleri kullanır Bilgileri düzenlemek ve görüntülemek için tablo desteği Önemli notları listenin en üstüne iğneleyin

Dosyalar Dosyalara göz atmak, onları aramak ve düzenlemek için yepyeni Dosyalar uygulaması iCloud Drive ve üçüncü parti bulut dosya sağlayıcıları ile çalışır Tüm uygulamalarda ve bulut servislerinde en son kullanılan dosyalara hızlı erişim için son kullanılanlar görüntüsü Klasörler yaratın ve dosyaları ada, tarihe, büyüklüğe ve etiketlere göre sıralayın



QuickType

iPad’de sayı, sembol ve noktalama işareti girmek için harf tuşlarını aşağı kaydırın

iPhone’da tek elle klavye desteği

Ermenice, Azerice, Belarusça, Gürcüce, İrlandaca, Kannada dili, Malayalam dili, Maori dili, Oriya dili, Svahili dili ve Galce için yeni klavyeler

10 tuşlu Pinyin klavyesinde İngilizce giriş

Japonca Romaji klavyesinde İngilizce giriş

HomeKit

AirPlay 2 hoparlörleri, fıskiye ve musluk da dahil olmak üzere yeni aksesuar türleri

Ev kullanımı, zaman ve aksesuar tabanlı genişletilmiş başlatma

QR kodu ve dokunarak eşleme özelliği kullanarak aksesuar ayarlama desteği

Artırılmış Gerçeklik

App Store uygulamalarının; interaktif oyunlar, etkileyici alışveriş deneyimleri, endüstriyel tasarım ve daha fazlası için gerçek dünyadan sahnelerin üzerine içerikler yerleştirmesi için kullanabildiği artırılmış gerçeklik teknolojileri

Makine Öğrenimi

App Store’daki uygulamalar tarafından gerçek dünyadan sahnelerin yanı sıra interaktif oyunlarda, ürünün sanal olarak yerleştirildiği alışveriş deneyimlerinde, endüstriyel tasarımda ve daha fazlasında içerik sunmak için kullanılabilen artırılmış gerçeklik teknolojileri

Diğer özellikler ve iyileştirmeler

Denetim Merkezi’nin yeni tasarımı tüm denetimleri tek bir sayfada toplar

Erişilebilirlik, denetimli erişim, büyüteç, metin büyüklüğü, ekran kaydı ve Wallet da dahil olmak üzere Denetim Merkezi özel denetimleri

Apple Music şimdi arkadaşlarınızla yeni müzikler keşfetmenize yardımcı oluyor. Arkadaşlarınızın paylaştığınız çalma listelerini dinleyebilmeleri ve en çok dinlediğiniz müzikleri görebilmeleri için bir profil oluşturun

Apple News şimdi yalnızca sizin için seçilen En Popüler Yazılar, Siri’den öneriler, Bugün görünümünde günün en iyi videoları ve yeni Spotlight sekmesinde editörlerimiz tarafından seçilen yazıları içerir

Otomatik Ayarlama sizi Apple kimliğiniz ile iCloud’a, Anahtar Zinciri’ne, iTunes’a, App Store’a, iMessage’a ve FaceTime’a bağlar

Otomatik Ayarlama; dil, bölge, ağ, klavye tercihleri, sık ziyaret ettiğiniz yerler, Siri ile nasıl konuştuğunuz, ev ve sağlık verileri de dahil olmak üzere aygıt ayarlarını yeniden yükler

Wi-Fi ağlarınıza erişimi kolayca paylaşın

Saklama alanını en iyi duruma getirme bildirimleri ve Fotoğraflar, Mesajlar ve daha fazla uygulama için Ayarlar’da yer boşaltma

Acil SOS; bulunduğunuz yere göre acil servisleri arar ve otomatik olarak acil arama kişilerine bildirim gönderir, konumunuzu paylaşır ve Tıbbi kimliğinizi görüntüler

FaceTime, başka bir kişinin Mac veya iPhone kamerasından Live Photo çekmenize izin verir

Spotlight’ta ve Safari’de Uçuş durumunuzu kolayca denetleyin

Safari’de tanımlar, dönüştürme ve matematik desteği

Rusça ve İngilizce iki dilli sözlük

Portekizce ve İngilizce iki dilli sözlük

Arapça sistem font desteği

Erişilebilirlik