Apple iOS 11‘de yer verdiği yeni Denetim Merkezi özelleştirilebilir görünümü ve 3D Touch ile erişilebilir birtakım yeni ek kontrollerle çok daha kullanışlı hâle geliyor. Ne var ki, Bluetooth ve Wi-Fi kontrolleri gibi, başlangıçta çok büyük artı gibi görünen yenilikler kullanışlılık açısından bazı zahmetlere neden oluyor.

iOS 11’de Apple, Denetim Merkezi’nde yer alan iki düğmeyi kullanarak bağlı bulunan cihazlara veya ağlara olan bağlantıyı kesme imkanı veriyor. Ne var ki, bu düğmeler cihazdaki kablosuz bağlantı donanımlarını devre dışı bırakmıyor. Apple, hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantısını arka planda açık tutmaya devam ederek AirDrop’un dosya transfer işlevi veya Devamlılık adlı üretkenlik özelliğini, coğrafi konum servisini ve bağlı bulunan Apple Watch ile bağlantıyı korumayı sürdürüyor. Böylelikle daha önceki sürümlerde de Denetim Merkezi’nde var olan bu düğmelerin eski işlevleri değiştirilmiş oluyor.

Apple açısından bakıldığında, bu şekilde bir Apple Watch’un bağlantısının yanlışlıkla kesilmesi veya birtakım yararlı işlevlerin kapatılması gibi hareketlerin önüne geçiliyor. Ne var ki bunun, kullanıcıları gereksiz bir güvenlik riski altında bırakma ihtimali de bulunuyor. Güvenlik araştırmacısı Andrea Barisani, iOS 11’in yayınlanmasından sonra bu değişimi fark etti ve Twitter üzerinden paylaştı. Motherboard‘a verdiği demeçte ise, Bluetooth ve Wi-Fi kontrollerinin, potansiyel saldırılardan endişe duyan kişilerin kendilerine korumaya yönelik pratik araçlar olduğunu, ancak şimdi bu pratik kontrollerin söz konusu kablosuz bağlantıları tamamen kapatmadığını söyledi.

Sonuç olarak, Denetim Merkezi’nde gördüğünüz Bluetooth ve Wi-Fi düğmeleri bu bağlantı birimlerini tamamen kapatmıyor. Bunun yerine bağlı olunan Bluetooth cihazıyla veya Wi-Fi ağıyla bağlantıyı kesiyor. Eğer bu bağlantı yollarını tamamen kapatmak istiyorsanız, Ayarlar’dan ilgili bölümlere gitmeniz ve bu sayfalarda bulunan açma kapatma düğmelerini kullanmanız gerekiyor.