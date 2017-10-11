Apple geçtiğimiz pazartesi akşamı iOS 11.1 beta 2 güncellemesini geliştiriciler ve beta programı katılımcıları için yayınlamıştı. Güncelleme birtakım önemli özellikler ekliyor, bununla birlikte hata düzeltmeleri ve onlarca yeni emoji simgesini de beraberinde getiriyor. Gelecek önemli özelliklerden bir tanesi de Apple’ın daha önce kaldırmış olduğu 3D Touch ile gerçekleştirilen uygulama değiştirme hareketi oluyor.

iOS 11’in resmi yayını geçtiğimiz ayın ortalarında gerçekleştirilmişti. Apple, bilinmeyen bir nedenle 3D Touch uygulama değiştirme özelliğini kaldırmıştı. Ancak şirketin yazılım mühendisliğinden sorumlu şefi Craig Federighi, bu özelliğin ilerleyen bir güncellemeyle geri döneceğini söylemişti. iOS 11.1 o güncelleme olacak. İkinci beta sürümüyle birlikte söz konusu özelliğin geri geldiği görülüyor.

Bu özelliğin daha önce neden kaldırıldığını hâlâ bilmiyoruz, ancak geri dönüşünden epey memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Kullanıcılar iPhone’unun ekranının sol kenarına hafifçe bastırırken ortaya doğru hafifçe sürüklediklerinde uygulama değiştiricisi ya da diğer bir deyişle çoklu görev ekranına erişebilecekler. Bu küçük hareket bazıları için ana ekran düğmesine art arda iki kez basmaktan çok daha kullanışlı görülüyordu.

iOS 11.1 beta 2 şu an için geliştiriciler ve beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Ancak final sürümün de birkaç hafta içinde gelmesi bekleniyor.