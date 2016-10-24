iOS 10.1 yayınlandı, iPhone 7 Plus’a portre modu geldi

Apple iOS 10.1 güncellemesini yayınladı. Böylelikle iPhone 7 Plus için beklenen portre fotoğraf modu da eklenmiş oldu. Güncelleme diğer iOS cihazları için bazı küçük yenilikler ve hata düzeltmeleri içeriyor. Ancak daha çok iPhone 7 Plus’ın ikili kamera sistemini kullanan fotoğraf modunun eklenecek olması nedeniyle merakla bekleniyordu. Söz konusu mod arka planın bulanıklaştırıldığı portre fotoğraflar çekmeye izin veriyor, böylelikle fotoğraflara üst sınıf bir kamerayla çekilmiş havası katılıyor.

Apple, bu özelliğin hâlâ beta aşamasında bulunduğunun altını çiziyor. Yani, çektiğiniz portre fotoğraflar her zaman istediğiniz seviyede olmayabilir. Yazılım bazı fotoğraflarda diğerlerinden daha iyi iş çıkarıyor, bazen de kaba kenarlarla sahte olduğu açıkça belli olan sonuçlar yaratıyor gibi görünüyor.

Bu arada güncelleme bazı akıllı saat problemlerini çözüyor. iTunes parçalarının Apple Watch’ta depolanmasını engelleyen bir eşzamanlama hatası çözülüyor. Ayrıca Apple, güncellemenin üçüncü taraf aksesuarlarla olan Bluetooth bağlantısını iyileştirdiğini söylüyor. Bu, iOS 10.1’in Android Wear akıllı saatlerin iPhone’a bağlanmasını engelleyen hatayı çözdüğüne dair bir işaret olabilir.

Güncelleme ve hata düzeltme listesi epey uzun görünüyor. Haritalar’a Tokyo için toplu taşıma bilgileri eklenirken, Mesajlar da birçok düzeltmeyi alıyor. Bu arada Apple Watch için de watchOS 3.1 güncellemesi yayınlandı.

iOS 10.1 yenilikleri

iOS 10.1 ile gelen yeniliklerin listesi aşağıdaki gibi:

Kamera ve Fotoğraflar

iPhone 7 Plus için, bulanık bir arka plan üzerinde öznenizin netliğini koruyan bir derinlik efekti yaratan Portre Kamera özelliğini sunar (beta)

Fotoğraflar uygulamasındaki kişi adları iCloud yedeklemelere kaydedilir

Fotoğraflar uygulamasının ızgara görüntüsünde geniş renk gamına sahip fotoğrafların görüntüsünü geliştirir

Bazı kullanıcılar için Kamera uygulamasını açmanın bulanık veya yanıp sönen bir ekran göstermesine neden olduğu bir sorunu giderir

Bazı kullanıcıların iCloud Fotoğraf Arşivi açıldığında Fotoğraflar’dan çıkmasına neden olan bir sorunu giderir

Harita

Tüm büyük tren, metro, feribot ve ulusal otobüs hatları için ve Tokyo, Osaka ve Nagoya yerel otobüs sistemleri için toplu taşıma desteği

Büyük toplu taşıma istasyonlarını birbirine bağlayan tüm metro yapılarının ve yürüme yollarının yerleşimleri de dahil olmak üzere işaret tabanlı toplu taşıma navigasyonu

Alternatif toplu taşıma güzergâhları görüntülenirken toplu taşıma ücreti karşılaştırması

Mesajlar

Balon ve tam ekran efektlerini yeniden oynatma için yeni seçenek

Mesaj efektleri, Hareketi Azalt özelliği etkinleştirilerek oynatılabilir

Kişi adlarının Mesajlar’da hatalı görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir

Mesajlar’ın beyaz bir ekran olarak açılmasına neden olabilen bir sorunu ele alır

İstenmeyen olarak bildirme seçeneğinin bilinmeyen gönderenle gösterilmesini engelleyen bir sorunu ele alır

Mesajlar’da çekilen ve gönderilen videolarda ses olmamasına neden olabilen bir sorunu giderir

Apple Watch

Aktivite uygulamasındaki tekerlekli sandalye koşu temposu ve tekerlekli sandalye yürüyüş temposu antrenman özetlerine mesafe ve ortalama tempo ekler

Müzik listelerinin Apple Watch ile eşzamanlanmasına engel olan sorunları giderir

Davetlerin ve verilerin Aktivite Paylaşma’da görünmesine engel olan bir sorunu ele alır

Elle etkisizleştirildiğinde Aktivite Paylaşma’nın hücresel üzerinden güncellenmesine izin veren bir sorunu giderir

Bazı üçüncü parti uygulamalarının metin girildiğinde çökmesine neden olan bir sorunu çözer

Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler