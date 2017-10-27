Instagram Superzoom ile hikayelerde dramanın dozunu artırıyor

Instagram Superzoom adını taşıyan yeni kamera özelliğini duyurdu. Uygulamanın hikaye oluşturma ekranı üzerinden erişilen Superzoom, Boomerang’lardan sıkılanlar için yeni bir alternatif olabilir.

Superzoom’un özünde, isminden de anlaşılabileceği üzere, yakınlaştırma bulunuyor. Kamera Superzoom modundayken çekim tuşuna basıldığında Instagram video kaydetmeye başlıyor. Video kaydı sırasında otomatik olarak yakınlaştırma yapılıyor. Eğer parmak çekim tuşuna basılırsa Instagram’ın standardından daha uzun video kaydı da gerçekleştirilebiliyor.

Instagram videolardaki dramatik havayı daha da artırmak adına Superzoom ile birlikte videolara ses de ekliyor. Videolara eklenen müzik, gerilim filmlerinde heyecan dozunun yükseldiği sahneleri akıllara getiriyor. Superzoom ile hazırlanan ve şaşkın yüz ifadelerinin bulunduğu Instagram hikâyelerinin Boomerang ile oluşturulan hikayelerin yerini alacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Instagram Superzoom ile birlikte yeni filtreler de sunuyor

Instagram Superzoom dışında da yenilikler sunuyor. İnsanları korkutmak için yakın çekimlerin yeterli olmayabileceğinin farkında gibi görünen şirket, Cadılar Bayramı’na özel olarak yeni çıkartmalar ve yüz filtreleri hazırladı. Instagram kullanıcıları zombi veya vampir gibi görünebilecek veya kendilerini bir korku filminin içindeymiş gibi gösterebilecek.