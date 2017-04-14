Snapchat’in paylaşıldıktan bir süre sonra kaybolan fotoğraf ve videoların gönderimi konusunda “bir numara” olduğuna inanılsa da, rakamlar farklı bir duruma işaret ediyor. Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram Hikayeleri her gün 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Snapchat’in günlük ortalama kullanıcı sayısı ise 50 milyon civarında seyrediyor.

Şubat ayında yapılan halka arz başvurusuna göre, Snapchat’in 158 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın kullanıcı tabanının bu kısa süre içinde 200 milyona ulaşması gibi bir durumun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Buna karşılık, 200 milyon kişi Instagram’ın toplam kullanıcı sayısının sadece üçte birine tekabül ediyor. Yine de, bundan 8 ay önce hayata geçen bir özellik için 200 milyondan fazla kişiye ulaşmak önemli bir başarı olarak nitelenebilir.

Instagram rakamlarıyla övünmekle yetinmeyerek kullanıcılarına yeni çıkartmalar da sunuyor. Yüze yerleştirilebilen selfie çıkartmalarıyla birlikte Chicago, Londra, Tokyo ve Madrid için hazırlanan özel çıkartmalar da kullanıcılarla buluşuyor. Instagram sık kullanılan çıkartmalara hızlı erişim sağlanması için de çalışmalarına devam ediyor.

Instagram Hikayeleri kullanım kolaylığı sayesinde kısa sürede benimsendi

Instagram’ın hikaye özelliği Snapchat’ten esinlenmiş olsa da, kısa süre içinde Snapchat’i geride bırakmayı başardı. Instagram’ın hikaye ekleme arayüzünün sadeliği ve kullanışlılığı, bu başarının en önemli faktörleri arasında değerlendirilebilir.