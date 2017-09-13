Instagram hikaye özelliği içinde reklam gösterimine geçtiğimiz mart ayında başlamıştı. Söz konusu reklamlar gerçek bir prodüksiyon sürecinin sonucunda oluştuğu için diğer hikayelerin arasında biraz “yapay” görünüyor. Bu sorunu çözmek üzere kolları sıvayan Instagram, reklam verenlere hikayeler içine reklam yerleştirmeleri için yeni araçlar sunuyor.

Instagram’da reklam kampanyası düzenleyen şirketler, bundan böyle hikayeler içine yerleştirecekleri reklamları hazırlarken standart hikaye oluşturma araçlarından yararlanabilecek. Bu sayede şirketler, Instagram kullanıcılarıyla aynı filtrelerden ve etiketlerden yararlanarak daha “doğal” reklamlar gösterebilecek.

Hikayelere eklenen reklamlar daha doğal görünecek olsalar da, kullanıcılar bunların reklam olduğunu bilmeye devam edecek. İçeriğin reklam olduğu, ekranın sol üst köşesinde yazacak. Yine de, hikaye formatına daha yakın reklamların Instagram kullanıcıları için daha çekici olacağı söylenebilir.

Instagram hikaye özelliğiyle büyük başarı yakaladı

Instagram hikaye özelliğini geçtiğimiz yılın ağustos ayında kullanıma sunmuştu. Snapchat’ten esinlenerek sunulan bu özellik, büyük ilgiyle karşılanmış ve özelliğin günlük kullanıcı sayısı 250 milyonu aşmıştı. Bu ilgiye şirketler de kayıtsız kalamamıştı. Instagram’da boy gösteren şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası, son 30 gün içinde bir reklam hikayesi paylaştı.