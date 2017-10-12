Huawei yeni amiral gemisi telefonu Mate 10 yakında resmiyet kazanacak. Çinli üretici yeni telefonunun bazı özelliklerini resmi duyuru öncesinde sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıyor. Bu duyurularda sıra akıllı telefonun işletim sistemine geldi. Huawei Mate 10, kutusundan Android Oreo ile çıkacak.

Mate 10 ile birlikte tanıtılacak Mate 10 Pro’nun da aynı Android sürümünü taşıması bekleniyor. Bu ikiliye eşlik edecek Mate 10 Lite’ın işletim sistemi konusunda ise belirsizlik hakim. Akıllı telefon şimdiden başka isimlerle Asya pazarında boy gösteriyor. Ancak Android Oreo, söz konusu versiyonların özellikleri arasında yer almıyor.

Mate 10’un kutusundan Android Oreo ile çıkacağını ilan eden açıklama, akıllarda hiçbir şüphe bırakmıyor. Paylaşımda Mate 10 için “Size daha iyi bir deneyim yaşatmak adına Android 8.0 ile geliyor. Bu güçlü kombinasyon 16 Ekim’de ortaya çıkacak.”

Huawei Mate 10 16 Ekim’de tanıtılacak

Huawei Mate 10, 16 Ekim itibarıyla resmiyet kazanacak. Ancak akıllı telefonun kasım ayının başında raflardaki yerini alması bekleniyor. Yine de, ön satış döneminin resmi duyurudan kısa bir süre sonra başlaması muhtemel görünüyor.