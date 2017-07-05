HTC U11 mini ile ilgili söylentiler dolaşmaya başladı

Yılın ilk aylarında tanıtılan amiral gemisi telefonların ardından şimdi sıra yaz aylarında gördüğümüz, amiral gemilerinin “mini” versiyonlarına geldi. Aslına bakarsanız, bu telefonlar için “mini” kelimesini kullanmak haksızlık oluyor, çünkü son yıllarda çıkan bu tarz telefonların her biri küçük diyemeyeceğimiz boyutta ekranlarla gelmeye başladı. LG, Samsung gibi şirketlerin ardından da HTC’nin de U11’in mini versiyonu üzerinde çalıştığı haberleri çıktı. @LlabTooFer adlı Twitter hesabına göre, HTC’nin “Ocean Life” olarak anılan cihazı gerçekte orta segmente mensup bir U11 olabilir.

Aslında HTC’yi yakından takip edenler, “Ocean Life” kod adından yola çıkıp, geçen yılı da göz önünde bulundurarak varsayımda bulunabileceklerdir. HTC 10’un orta segment versiyonu olarak nitelendirilen, o telefonun tarzından izler taşıyan bir telefonu HTC 10 Lifestyle olarak görmüştük. HTC U11’in “Ocean” kod adını taşıdığını biliyoruz, “Ocean Life” kod adlı cihaz da 2017 model gözde Android telefonunun “Lifestyle” versiyonu olabilir.

Aslında, sözü edilen teknik özellikler de o yönde görünüyor. Şu an için sadece U11’e has bir özellik olan Edge Sense adlı sıkarak kontrol etme özelliğinin bahsi geçiyor. Ayrıca HTC USonic adlı uyarlanabilir ses özelliği ve Sense 9.0 Android kullanıcı arayüzü de geleceği belirtilen özellikler arasında bulunuyor. Ne var ki, telefonun U11’inki gibi parlak bir tasarımla mı geleceği bilinmiyor. Ancak bu yönde bir beklenti içinde olmak çok da yanlış olmaz.

Donanım açısından HTC Ocean Life çok da etkileyici bir cihaz olmayacak gibi görünüyor. Yine de Qualcomm’un en yeni orta segment işlemcisi Snapdragon 660’ın bulunması memnuniyet verici olabilir. 2600 mAh kapasiteli pil ise günümüzün şartlarında artık düşük görünüyor. 5.2 inç ekranın da 1080p çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte telefonun hem önünde hem de arkasında 16 megapiksel çözünürlüklü kameralar bulunabilir.

HTC U 11 henüz Türkiye’ye resmi olarak giriş yapmadı. Bununla birlikte telefon yurt dışı piyasalarında da büyük etki yaratmadı. Orta segment telefonda Edge Sense ve parlak cam tasarımlı gövdeyi sunmak riskli bir girişim olabilir, ancak telefon için çok yüksek fiyat vermek istemeyenler HTC’nin bu hareketi memnuniyetle karşılayacaklardır.