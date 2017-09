Android One cephesinde işler yeniden hareketlenmişe benziyor. Xiaomi geçtiğimiz hafta duyurduğu Mi A1 ile heyecan dalgasını yeniden başlatmıştı. Mi A1’in duyurulmasından sonra ise Motorola’nın ABD pazarı için bir Android One telefonu çıkaracağı iddia edilmişti. Görünen o ki, Xiaomi ve Motorola’ya başka üreticiler de katılacak. Gelen bilgilere göre, HTC Android One ekosisteminde yerini almaya hazırlanıyor.

HTC Ocean_Life will be released under Android One program. It will lose most of the HTC apps and run stock Android O with Sense 9.0_A1. — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) September 13, 2017

HTC’nin yeni hamlesini iki ünlü duyumcu gündeme getirdi. Genellikle HTC haberlerini sızdıran “LlabTooFeR” rumuzlu Twitter kullanıcısı, Tayvanlı üreticinin “Ocean Life” kod adlı U11 Life’ın Android One versiyonu üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bu cihazın saf Android ile çalışacağı ve HTC’nin bazı özel dokunuşlarını da taşıyacağı söyleniyor. Söz konusu dokunuşlar arasında Edge Sense, Zoe ve HTC Camera uygulamasının adı geçiyor.

This is true. And it looks like this, for those who haven't seen… pic.twitter.com/gThlkozEdF — Evan Blass (@evleaks) September 13, 2017

Evleaks rumuzuyla ünlenen duyumcu Evan Blass da HTC’nin Android One açılımını doğruladı. Blass, telefonda HTC imzalı uygulamaların önemli bir kısmının kaldırılacağını ve saf Android Oreo’yu Sense 9.0_A1’in eşlik edeceğini belirtti.

HTC Android One programının ABD’de ivme kazanmasına yardımcı olabilir

Android One programı, Türkiye’de General Mobile’ın desteğiyle başarılı biçimde işliyor. Ancak ABD gibi pazarlarda programın ivme kazanması için HTC ve Motorola gibi markaların ekosisteme katılması önem taşıyor.