HP ZBook x2 ile grafik sanatçılarına yüksek performans vadediyor

HP ZBook x2 adını taşıyan ve ekranı ile klavyesi ayrılabilen dizüstü bilgisayarını tanıttı. ZBook x2, taşıdığı bileşenler itibarıyla akıllara iş istasyonlarını getiriyor. HP’nin de cihaz için “Dünyanın en güçlü mobil iş istasyonu” nitelemesini kullanması da bu benzetmeyi doğruluyor. Dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci, Nvidia Quadro M620 grafik kartı, 2 TB SSD ve 32 GB’ye kadar uzanan RAM seçenekleri, ZBook x2’nin bileşen listesinin göze çarpan üyeleri arasında bulunuyor.

Söz konusu bileşenlerin varlığı, ZBook x2’nin hem tablet hem de klavye bölümlerinin oldukça kalınlaşmasına neden oluyor. 14 inç dokunmatik ekran için 4K çözünürlük seçeneği de sunuluyor. Cihaz, HP’nin Wacom teknolojisiyle ürettiği pasif bir kalemi destekliyor.

ZBook x2 aynı zamanda bir dayanak omurgası, akıllı kart okuyucusu, HDMI girişi, bir adet USB 3.0 ve iki adet USB-C girişi taşıyor. Böylelikle iki adet 4K monitörü desteklemek mümkün değil. ZBook x2 720p çözünürlüklü web kamerası ve arkadan aydınlatmalı klavye taşıyor. Dizüstü bilgisayar tartıda 2.1 kilogram çekiyor.

HP ZBook x2 1749 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

HP ZBook x2, 1749 dolardan başlayan fiyatlarla aralık ayında satışa sunulacak. En üst seviye bileşenlerin olduğu bir konfigürasyon isteyenlerin ise 1749 dolardan daha yüksek bir rakam ödemesi gerekecek. Ancak özellikle ofis dışında da çalışma ihtiyacında olan grafik sanatçıları için ZBook x2’nin dikkate değer bir seçenek olduğu söylenebilir.