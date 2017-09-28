GoPro Hero 6 Black adını verdiği en yeni amiral gemisi aksiyon kamerasının duyurusunu gerçekleştirdi. Daha önce de belirtildiği gibi, bu kamera saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlüklü çekimler gerçekleştirebiliyor.

Aslında birçok kamera 3840 x 2140 piksel çözünürlüklü Ultra HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ancak bunu saniyede 60 kare gibi daha yüksek hızda yapan pek fazla ürün bulunmuyor. Canon 5D Mark IV veya Nikon D850 gibi sağlam DSLR makinelerin bile 4K çekimini saniyede 30 kare hızında gerçekleştirdiğini dikkate alacak olursak, Hero 6 Black’in bu yeteneğini yabana atmamak gerektiğini anlarız.

Öne çıkan özellik olmasının dışında, kullanıcılar daha yüksek çerçeve hızları sayesinde çekimleri yavaş oynatmak veya aksiyonu kare kare göstermek istediklerinde bunu daha rahat yapabilecekler. Süper ağır çekim görüntüler isteyenler için Go Pro Hero 6 saniyede 240 kare hızında 1080p Full HD video kayıt imkanın da sunuyor.

Daha yüksek çerçeve hızları GoPro’nun kendi ürettiği GPI görüntü işlemcisi sayesinde sunulabiliyor. Bu işlemci genişletilmiş video dengeleme sistemi sayesinde görüntü kalitesini de iyileştiriyor. Ayrıca daha geniş dinamik aralık, daha iyi düşük ışık performansı ve yeni bir dijital yakınlaştırma özelliği sunuyor. Ayrıca GoPro, 5 GHz frekans bandı üzerinden kurulan Wi-Fi bağlantısı sayesinde telefona görüntü aktarımının 3 kat daha yüksek hızda gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

GoPro Hero 6 şimdi daha sağlam gövdeyle geliyor

Son olarak Hero 6 Black daha önceki nesil GoPro kameralardan daha sağlam bir gövdeye sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu kamera 10 metre derinlikte suda, herhangi bir özel suya dayanıklı kılıfın içinde olmadan kalabiliyor.

GoPro Hero 6 Black 499 dolarlık fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunuldu.