Google Pixel 2 XL ekran yanması sorunuyla karşı karşıya

Google’ın yeni akıllı telefonlarından Pixel 2 XL, kısa süre önce ABD ve Kanada’da satışa sunulmuştu. Akıllı telefonu kullanmaya ve incelemeye başlayanlar, hafta sonunda ciddi bir problemi fark etmeye başladı. Google Pixel 2 XL ekran yanması ile ekran kaynaklı sorunlar listesine bir madde daha ekledi.

Düşük ışıkta ekranda görülen çamurlu renk ve grenli dokularla ilgili şikayetler daha önce gündeme gelmişti. Android Central sitesinden Alex Dobie, pek çok kişinin Pixel 2 XL ekranında gri bir arka plana bakarken telefonun navigasyon tuşlarının izlerini gördüğünü dile getirdi.

Ekran yanması sıra dışı bir problem değil. Ancak 1 hafta gibi kısa bir süre içinde bu sorunun gözlemlenmesi kafaları karıştırıyor. İzlerin bir süre sonra kaybolması ve sorunun geçici olması ihtimaller dahilinde değerlendirilse de, Google problemi incelemeye almak içi zaman kaybetmedi.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017