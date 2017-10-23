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Google Pixel 2 XL ekran yanması sorunuyla karşı karşıya

Sinan Küstür
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google pixel 2 xl ekran yanmasiGoogle’ın yeni akıllı telefonlarından Pixel 2 XL, kısa süre önce ABD ve Kanada’da satışa sunulmuştu. Akıllı telefonu kullanmaya ve incelemeye başlayanlar, hafta sonunda ciddi bir problemi fark etmeye başladı. Google Pixel 2 XL ekran yanması ile ekran kaynaklı sorunlar listesine bir madde daha ekledi.

Düşük ışıkta ekranda görülen çamurlu renk ve grenli dokularla ilgili şikayetler daha önce gündeme gelmişti. Android Central sitesinden Alex Dobie, pek çok kişinin Pixel 2 XL ekranında gri bir arka plana bakarken telefonun navigasyon tuşlarının izlerini gördüğünü dile getirdi.

Ekran yanması sıra dışı bir problem değil. Ancak 1 hafta gibi kısa bir süre içinde bu sorunun gözlemlenmesi kafaları karıştırıyor. İzlerin bir süre sonra kaybolması ve sorunun geçici olması ihtimaller dahilinde değerlendirilse de, Google problemi incelemeye almak içi zaman kaybetmedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Pixel 2 XL ekranının gelişmiş POLED teknolojisine sahip olduğu hatırlatıldı. QHD+, geniş renk gamı, yüksek kontrast oranı ve doğal renkler söz konusu teknolojinin parçaları arasında bulunduğunu belirten Google, tüm ürünlerin piyasaya çıkmadan önce kapsamlı kalite testlerinden geçtiğinin altını çizdi. Şirket, problemin detaylı biçimde incelendiğini de bir kez daha hatırlattı.

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Google Pixel 2 XL ekran yanması nedeniyle rekabette yara alabilir

Google Pixel 2 XL ekran yanması sorunu nedeniyle iPhone X, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy Note 8 gibi telefonlarla girdiği rekabette ciddi anlamda yara alabilir. Çünkü ekran yanması sorununun bu denli kısa bir süre içinde ortaya çıkmış olması, ciddi bir sıkıntı potansiyeli taşıyor. Google’ın soruna ilişkin incelemesinin nasıl bir sonuç vereceği merak ediliyor.

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