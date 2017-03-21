Arabanın park edildiği yeri unutmak, kulağa garip ve komik gelse de, pek çok kişinin başına gelebilecek bir olay. Ancak akıllı telefonlar ve akıllı saatlerin gelişimi bu durumdan kurtulmayı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Henüz bu çözümlerin kullanımı yaygınlaşmasa da, Google’ın son hamlesiyle birlikte akıllı telefonlar park edilen arabaların yerlerinin hatırlanması konusunda daha sık kullanılacak gibi görünüyor. Google Haritalar Android uygulaması için yayınlanan son güncelleme ile kullanıcılar otomobillerini park ettikleri yeri görebilecek. Uygulama, otomobilin ne zamandır bırakıldığı noktada olduğunu da gösterecek.

Google, park yeri hatırlama özelliğini ilk olarak 2014’te Google Now ile kullanıma sunmuştu. Google Now’ın geneli gibi, park yeri hatırlatma özelliği de büyük ölçüde duruma ve sensörlere bağlı olarak işlemişti. Kullanıcıya fazla kontrol imkanı verilmese de, bu özellikte de işler zaman zaman karışabiliyordu.

Google yenilediği Haritalar Android uygulamasında Apple’ın iOS 10 ile Harita uygulamasına eklediğine benzer bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar otomobilin park yerini manuel olarak işaretleniyor. Dileyen kullanıcılar, kesin park noktasını kalabalıkta daha rahat bulmak için işaretlenen alana notlar ekleyebiliyor.

Ancak Google’ın sunduğu kolaylıklar not alma özelliğiyle sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde işaretledikleri noktalara fotoğraf da ekleyebiliyor. Böylelikle görsel bir ipucu da sağlanmış oluyor. Zamanın ölçülmesi ise kullanıcılara süreli park alanlarında fazla ücretle karşılaşmaktan kaçınma imkanı veriyor.

Google Haritalar iOS uygulamasında park yeri hatırlatma özelliği henüz sunulmuyor

Google park yeri hatırlatma özelliğini henüz duyurmasa da, Android kullanıcılarına dağıtımı başladı. Özelliğin iOS kullanıcılarıyla buluşup buluşmayacağı ise henüz bilinmiyor.