Google Gboard özelliklerini Android’deki klavye uygulamasına getirdi

Google’ın bu yılın başlarında iOS için çıkardığı, ancak henüz Türkçe desteği olmadığı için ülkemizde pek de geniş bir kullanıcı kitlesine kavuşamayan Google Gboard adlı klavye uygulaması şimdi Android’e geldi.

Android Police ve 9to5Google sitelerinin haberlerine göre, Google Klavye uygulamasına gelen güncellemeyle birlikte önemli Gboard özellikleri uygulamaya geldi. Bunların arasında entegre edilmiş arama işlevi, emoji arama aracı ve yeni kestirmeler bulunuyor. Güncelleme Google Play Store üzerinden de yayınlandı. Böylelikle Android kullanıcıları yeni işlevlerden yararlanmaya başladılar.

Gboard, Google’ın kendi işletim sisteminden önce iOS’te denediği ve uygulamaya koyduğu ürünlere güzel bir örnek teşkil ediyor. Üstelik Google, Apple’ın üçüncü taraf klavye uygulamalarına koyduğu kısıtlamalara rağmen ilk adımı iOS ile atmayı tercih etti. Belki Google, en yüksek seviyedeki kısıtlamalarla neler yapabileceğini görüp, daha sonra nispeten daha fazla özgürlüğün olduğu Android platformunda işlevleri daha da ileri götürmeyi tercih etti.

Google, Gboard’un özelliklerini Android’e getireceğine dair sözünü tutmuş oldu. Ne var ki, bu sözü tutması birkaç ay aldı.