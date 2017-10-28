Samsung Gear Sport Türkiye’de satışa sunuldu

Samsung’un ağustos sonunda Berlin’de düzenlenen IFA 2017 etkinliğinde duyurduğu sportif kullanım odaklı akıllı saati Gear Sport Türkiye’de satışa sunuldu.

Samsung’un belirttiğine göre, kullanıcıların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmeleri amacıyla tasarlanan yeni Gear Sport’un 1.2 inç Super AMOLED ekranı ve kolay kullanımlı arayüzü sayesinde hareket halindeyken bile bilgiler rahatlıkla görüntülenebiliyor. Gear Sport ile kullanıcılar, internete bağlı olmadıklarında bile beslenme ve egzersiz tavsiyeleri alabiliyorlar.

Sportif bir tasarıma sahip yeni Gear Sport’un 5 atmosfere kadar su geçirmezlik derecesi sertifikasına sahip olması önemli bir özellik. Bu sayede havuzda veya denizde rahatlıkla kullanılabiliyor ve her yüzme stilini algılayarak kullanıcılara eşlik ediyor. Gear Sport ile birlikte kullanılabilen Speedo’nun yeni yüzme uygulaması Speedo On ile yüzme mesafesi ve süresinden, kulaç şekline kadar yüzme ile ilgili veriler kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Gear Sport, askeri cihazlar düzeyinde dayanıklılığa sahip olması sayesinde farklı çevresel koşullarda kullanılabiliyor.

Gear Sport ile aralarında Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun ve Endomondo?nun da yer aldığı aktivite, beslenme ve topluluk uygulamalarına erişilebiliyor. Ayrıca Spotify ile en sevilen şarkılar online ya da offline olarak akıllı telefon olmadan dinlenebiliyor.

Gear Sport?un farklı renk ve tasarımlardaki değiştirilebilir kayışları, farklı kıyafetlere ve stillere kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle gelen Gear Sport, Samsung Gear VR ve PowerPoint sunumlarını uzaktan kumanda etmek için de kullanılabiliyor.

Samsung Gear Sport, tüm Samsung satış noktalarında ve SamsungWA‘da 1299 TL tavsiye edilen fiyatla satışa sunuldu.