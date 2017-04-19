Facebook Messenger platformu için F8 2017’de duyurulan yenilikler neler?

Facebook geçen yıl gerçekleştirdiği F8 konferansında Messenger platformunu dünya çapında geliştiricilere açmıştı. Şirket o zamandan bu yana gelen geri bildirimlere göre platformunu şekillendirdi. Şirket Messenger’ın markalar, geliştiriciler ve tüketicilerin birbirleriyle ve sevdikleri şeylerle bağlantı kurduğu bir kanal olduğunu görmekten dolayı mutlu olduğunun altını çiziyor. Geçen zaman zarfında da kullanıcıların daha verimli ve güzel şekilde iletişimde kalmalarını sağlayacak ürün ve özellikleri iyileştirmeye ve kullanıma sunmaya odaklandığını belirtiyor. Facebook F8 2017’de duyurulan yenilikler arasında yeni kamera, grup video sohbetleri ve sosyal oyunlar yer alıyor.

Messenger’a geçen yıldan itibaren girmeye başlayan sohbet robotları, ya da kısaca bot’lar, Facebook’un belirttiğine göre birçok farklı alanda insanların hayatını farklılaştırdı. Sosyal ağ devi, mültecilerin sağlıkla ilgili sorularının yanıtlanmasına yardımcı olan çeviri bot’larından, çeşitli organizasyonlara yardım yapma fırsatı sunmaya ve öğrencilere ödevleri için yardım etmeye kadar bot geliştiricilerin yaratıcılığı, hüneri ve vizyonlarına dikkat çekiyor.

Messenger’ı, dünyanın yeni oturma odası olarak gören Facebook, insanların burada beraber zaman geçirebildiğini, paylaşım yaptığını, sohbet ettiğini, oyun oynadığını veya alışveriş yapabildiğine dikkat çekiyor. Facebook’a göre, Messenger ile geçmişte popüler olan iki araç; telefon rehberi (insanları bulmanın yolu) ve Sarı Sayfalar (işletmeleri bulmanın yolu) birleşti.

Facebook’un F8 2017’de duyurduğu Messenger yenilikleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Dijital Dünyada Keşif – Keşif (Discovery) sekmesi: İnsanların önemsedikleri işletmeleri Messenger’da bulmalarını kolay ve basit bir hale getirmeyen Facebook, bu doğrultuda Keşif sekmesini geliştirdi. Böylelikle insanlar hemen ana sayfaları üzerinden ilgili kategorileri, son kullanılan bot’ları, hakkında en çok konuşulan deneyimleri ve serbest biçimli arama alanını bulabilecek.

Fiziksel Dünyada Keşif – Messenger Kodları: Yeni parametrik kodlar sayesinde insanlar basketbol maçları ve konserler gibi etkinliklere katıldıkları zaman kodu Messenger’a okutarak, Messenger bot’ları üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

Sohbet Uzantıları (Chat Extensions): Messenger’da oluşturulan deneyimlerin doğası itibariyle sosyal deneyimler olduğunu hatırlatan Facebook, Sohbet Uzantıları sayesinde birden fazla insanın aynı anda bir işletmeyle sohbet etmesini sağlıyor. Eğer sevdiğiniz yeni bir şarkıyı paylaşmak istiyorsanız, artık direkt olarak grup sohbetine bir bot ekleyebilir, sohbet ve deneyimi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Facebook bunun, insanların bot’ları kulaktan kulağa yayılacak şekilde paylaşmalarını sağlayacağını düşünüyor. Şu anda Spotify, TheScore, CNN, Wall Street Journal ve Swelly gibi pek çok marka bu uygulamaya dahil ve bunlara yenilerinin de ekleneceğinin sözü veriliyor.

M’den daha fazlası geliyor: Facebook, sanal asistanı M’nin artık sohbetler kapsamında öneriler yaparak hayatınızı kolaylaştırdığını söylüyor. Bunlar arasında “teşekkürler” demenizi sağlayacak eğlenceli etiketler, bir arkadaşınızla buluşacağınıza dair hatırlatmalar veya P2P ödemeleri ile birine kolayca ödeme yapma veya para alma fırsatı yer alıyor. Yapay Zeka ile çalışan M, insanların belirli aksiyonları gerçekleştirdiğini tanıyarak, onlara yardımcı olacak öneriler sunuyor. Bir sonraki adımın, insanlara daha fazlasını yapmaları için daha fazla yöntem sunmak olduğunu düşünen sosyal ağ, bu doğrultuda M’in delivery.com üzerinden yemek sipariş etme fırsatı sunduğunu açıkladı. Eğer arkadaşlarınızla ne yiyeceğiniz konusunda konuşuyorsanız, M amacınızı algılayacak ve sipariş verebileceğiniz yerler önerecek. Grup siparişi ve ödemesiyle de her adım Messenger üzerinden tamamlanabilecek. M’i ne kadar çok kullanırsanız, size o kadar alakalı öneriler yapacak. Bu, şu anda ABD için geçerli ancak yakın zamanda dünyanın geri kalanında da kullanıma sunulacak.

Zengin Oyun Deneyimi: Facebook’ta son 90 günde 1,5 milyarın üzerinde oyun oynanmış. Oyun deneyiminin daha sosyal hâle getirilmesi için Oyun bot’ları ve Rich Gameplay (‘turn based’ oyunlar) gibi bazı yeni özellikler ekleniyor. Bunlara ek olarak, artık Messenger’da arkadaşlarınızı oyuna davet etmek için tek yapmanız gereken, Messenger ana ekranında Oyun sekmesine tıklamak olacak.

Facebook geliştiricilerin veya işletmelerin verimli işler ortaya çıkarmasına yardımcı olacak araçlar da sunuyor:

Sayfalar İçin Akıllı Cevaplar: Pek çok işletmelerin zorlandığı noktalardan birinin aldıkları mesajları yönetmek olduğunu söyleyen Facebook, küçük işletmelerin, mesajları açık bırakmanın avantajlarından faydalandığını, çünkü bu sayede müşterileriyle en kısa sürede iletişim kurabildiklerini ve hizmet sunabildiklerini söylüyor. Şimdi sayfalara çalışma saatleri, yol tarifi ve iletişim bilgileri gibi sıkça sorulan sorulara cevap verme özelliği ekleniyor. Yapay Zeka bot motoru Wit.ai ile çalışan Akıllı Cevaplar, işletmelerin bu tür sıkça sorulan sorulara Yapay Zekayla çalışan cevaplar vermelerini sağlayan bir API sunuyor.

Parametrik Messenger Kodları: İşletmeler artık bir bot için birden fazla parametrik QR kodu oluşturabiliyor ve bu sayede müşterilerine daha fazla seçenek sunabiliyor. Örneğin, bir kodun nerede okutulduğunu takip etmek veya bir restorandaki her masaya farklı bir QR kod vermek gibi işlemler mümkün oluyor. Bu sayede QR okuyucu yerine, kamera kullanarak kod okutma şansı da oluyor.

Teslim (hand-over) Protokolü: İşletmelere, Messenger’daki farklı deneyimler için, birden fazla geliştirici ile çalışmanın farklı yolları sunuluyor. Örneğin, bir işletme hem bir kişisel alışveriş botuna, hem de bir müşteri hizmeti botuna sahip olmayı isteyebilir. Farklı tedarikçiler ve geliştiriciler sohbeti müşterinin farklı istekleri doğrultusunda yönetebilecek.

Facebook Messenger Platform 2.0’ın geliştirici topluluğunun deneyimleri geliştirmesini, Yapay Zekanın gücünü kullanmasını ve işletmelerin daha anlamlı ilişkiler kurması için daha fazla bot oluşturmasını sağlamasını umuyor.