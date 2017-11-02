Facebook kullanıcı sayısı artışını tüm platformlarında sürdürüyor

ABD Kongresi, Rusya’nın 2016’nın başkanlık seçimine olan etkisinin çapını tespit etmeye çalışıyor. Bu süreçte sosyal medya şirketlerinden gelecek bilgiler de büyük önem taşıyor. ABD Kongresi’nin ifadesine başvurduğu şirketlerden biri olan Facebook, bu toz duman içinde yılın üçüncü çeyreğine ait finans raporunu paylaştı. Rapora göre, Facebook kullanıcı sayısı artışını sahip olduğu diğer platformlara taşımayı da başardı.

Facebook, geride kalan üç aylık dönemde 10.1 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49’luk bir artış anlamına geliyor. Şirketin kârı ise yüzde 79’luk artışla 4.7 milyar dolara yükseldi. Facebook’un işletme marjı ise yüzde 50’ye ulaştı.

Snapchat’i satın alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Facebook, çareyi Snapchat’in özelliklerini sahibi olduğu servislere uyarlamakta bulmuştu. Bu çözüm, şirkete aradığını getirmiş gibi görünüyor. Hem Instagram’ın hikaye özelliğinin hem de WhatsApp’ın durum özelliğinin aylık aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu geçti. Bu rakam, Snapchat’in toplam kullanıcı sayısının 2 katından biraz daha fazla.

Finans raporunda yer verilmese de, şirketin masrafları önümüzdeki dönemde artacak gibi görünüyor. Facebook’tan yapılan açıklamada çocuk pornosu, terörizm propagandası ve devlet destekli seçim manipülasyonu gibi konulara karşı denetim yapacak çalışanların sayısının ikiye katlanacağı belirtildi. Bu hizmetin büyük kısmının üçüncü taraflardan alınması muhtemel olsa da, şirket genişlemenin maliyetleri artıracağının altını çizdi.

Facebook kullanıcı sayısı ile birlikte çalışan sayısını da artırıyor

Facebook kullanıcı sayısı artışını tüm platformlarda sergilerken, çalışan sayısını da artırmayı sürdürüyor. Şirketin toplam çalışan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında arttı ve 23 bin 165’e çıktı. Sosyal ağın amiral gemisinin günlük aktif kullanıcı sayısı 1.3 milyar olurken, aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Facebook’un en büyük gelir kalemi olan mobil reklam ise şirketin toplam gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturdu.