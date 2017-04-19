ABD’nin Cleveland şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Steve Stephens, geçen pazar günü 74 yaşındaki Robert Godwin’i öldürdüğü videoyu Facebook üzerinden yayınlamıştı. Cinayetin ardından sosyal ağ üzerinden canlı yayın da gerçekleştiren Stephens, Amerikan medyası tarafından “Facebook katili” şeklinde adlandırılmıştı.

Videoların sosyal medyada yayınlanmasının ardından polisin hemen aramaya başladığı Stephens, FBI’ın “en çok arananlar” listesine de girmişti. Cleveland’ın bağlı bulunduğu Ohio eyaletinin komşusu Pennsylvania eyaletine geçtiği anlaşılan katil zanlısının polisle yaşanan kovalamaca sırasında intihar ettiği açıklandı.

Stephens’in yakalanmasını sağlayacak bir bilgi getiren kişilere 50 bin dolar ödül vadeden Cleveland polisi, Stephens’ın arabasının fotoğraflarını ve plakasını kamuoyuyla paylaşmıştı. Cleveland Emniyet Müdürlüğü’nden Calvin Williams; kovalamacanın bitmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını, ancak böyle bir sonu tercih etmediklerini belirtti.

Facebook katili 13 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti

“Facebook katili” Stephens, Godwin öncesinde 13 kişiyi daha öldürdüğünü iddia etmişti. Cleveland Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ortada bu yönde bir bulgu bulunmadığını belirtti. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada Stephens’in daha önceye ait bir sabıka kaydının olmadığı ifade edilmişti.

Cinayet videosunun yayınlanmasının ardından yetkililerle işbirliğine gittiğini açıklayan Facebook, cinayetin ve sonrasında gerçekleştirilen canlı yayının videosunu kaldırma konusunda yavaş kaldığını kabul etmişti.