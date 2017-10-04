Snapchat’in çatı şirketi Snap, kameralı güneş gözlüğü Spectacles ile bir yazılım ve servis şirketi olmaktan çıkmış ve aynı zamanda ürün satmaya da başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında satışa sunulan Spectacles ile ilgili güncel rakamlar, Snap CEO’su Evan Spiegel tarafından paylaşıldı.

Vanity Fair New Establishment Summit’te konuşan Spiegel, bugüne kadar sattıkları Spectacles sayısının 150 bini aştığını belirtti. Spiegel, bunun ilk yıl için bekledikleri 100 bin satış rakamının üzerinde olduğunun altını çizdi. Snap CEO’su, söz konusu rakamın orijinal iPod’un ilk yılındaki satış rakamından fazla olduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi.

Evan Spiegel tarafından açıklanan bu rakamın şirketin donanım pazarındaki geleceği konusunda net bir fikir vermesi kolay değil. Ancak sahnede Walter Isaacson ile konuşan Spiegel’in iddialı sözleri, Snap’in bu konuda umutlu olduğunu gösteriyor. Spiegel, şu ifadeleri kullandı: “Eğer Snapchat’e bakarsanız herkesi, her yerde kreatif olmaya iten bir deneyim sunduğunu göreceksiniz. Bu deneyim, yakında daha fazla kişiye ulaşabilir.”

Evan Spiegel Snap’in borsa performansını da değerlendirdi

Evan Spiegel, Vanity Fair New Establishment Summit’te yaptığı konuşmada Snap’in halka arzı ve sonrasında düşen hisse fiyatları hakkında da bilgi verdi. Spiegel, bu yıl içinde uğraştıkları sıkıntılardan birisinin de Snap hikayesini anlatmak olduğunu belirtti.