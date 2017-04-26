Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki mobil dolaşım ücretini kaldırmaya yönelik planında son düzlüğe girdi. Değişikliğe ilişkin teklif, 25 Nisan itibarıyla Avrupa Konseyi tarafından onaylandı. AB üyesi ülkelerin vatandaşları veya o ülkelerde yaşayanlar, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından diğer üye ülkelere gittiklerinde ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmadan mevcut tarifelerini kullanmaya devam edecek.

Konseyden geçen değişiklik teklifi, mayıs ayı içinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından imzalanacak. Değişikliğin 15 Haziran itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Malta’nın rekabet ve dijital ekonomiden sorumlu bakanı Dr. Emmanuel Mallia, Konsey tarafından alınan kararla ücretsiz dolaşımın önünün tamamen açıldığını belirtti. Mallia, Avrupalıların bu yaz tatile çıktıklarında tıpkı kendi ülkelerindeymiş gibi internete bağlanabileceklerini ve iletişim kurabileceklerini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği dışındaki bazı ülkelerde yaşayanlar da bu değişiklikten yararlanabilecek

Gerçekleştirilen yasa değişikliği, AB üyesi ülkelerde yaşayanların yanı sıra İzlanda, Lichtenstein ve Norveç vatandaşlarını da etkileyecek. Avrupa Birliği, 2015’te mobil dolaşım ücretlerini kaldırma sürecini başlatmadan önce ücretlere sınırlama uygulamıştı. Yasadan ön ödemeli bir hat alarak birden fazla Avrupa ülkesini gezen turistler de yararlanabilecek.