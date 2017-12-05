Microsoft ve Qualcomm ilk ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarları bugün tanıttı. Beklendiği gibi; Asus, HP ve Lenovo, Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili yeni dizüstü bilisayarları üreten şirketler oluyor.

İlk Snapdragon işlemcili Windows bilgisayarlar Intel tabanlı işlemciler barındıran 2’si 1 arada tablet-dizüstü bilgisayar cihazlarla aynı niteliği taşıyor. Bunlar Windows 10 versiyonu ve onları çalıştıran Qualcomm işlemciyle birbirinden ayrılıyor.

Microsoft daha önce Photoshop’un Windows 10’un ARM tabanlı versiyonunda nasıl çalıştığını göstermişti. Şirket, bu yeni cihazlarda geleneksel x86 tabanlı uygulamaların çalıştırılması için özel bir öykünücü geliştirdi. Bu cihazlar görünüş ve his bakımından normal dizüstü bilgisayarlara benziyor ve bir dizüstü bilgisayarda çalışan çoğu yazılımı çalıştırmayı başarıyor. HP ve Asus yeni cihazlarını tanıtan ilk şirketler olurken, Lenovo’nun da ilerleyen haftalarda bu şirketleri takip etmesi bekleniyor.

Microsoft, bu “sürekli açık PC”ler için Qualcomm ile yakın iş birliği içinde çalıştı. Bu cihazlar LTE ağlarına sürekli bağlı kalabiliyor ve geleneksel bir Windows dizüstü bilgisayardan daha çok bir iPad gibi işliyor. Yani, dizüstü bilgisayarın kapağını açtığınız anda sistem kaldığı yerden devam ediyor. Ya da kapağı kapattıktan sonra pilin boşaldığına dair herhangi bir endişe taşımıyorsunuz. Bu cihazların normal Windows dizüstü bilgisayardakine göre pil ve LTE bağlantı desteği bakımından birtakım avantajlarının bulunduğu açık şekilde görülüyor.

HP ve Asus’un cihazlarında Windows 10 S çalışacak. Bu Windows versiyonu sadece Windows Mağaza’dan indirilen uygulamaları çalıştırabiliyor. Ancak kullanıcıların Windows 10 Pro’ya ücretsiz olarak terfi etme ve geleneksel masaüstü uygulamalarına erişme imkanı da bulunuyor. Microsoft, Windows 10’u ARM yongasetleri üstünde çalışacak şekilde derledi, böylelikle tüm Windows işlemleri, Edge ve kabuk öykünücüye ihtiyaç duymadan doğal biçimde çalışabiliyor. Microsoft popüler üçüncü taraf masaüstü uygulamalarını da boş geçmeyerek onların da sistem DLL dosyalarını yeniden derliyor, böylelikle performansın yüksek seviyede izlemesini garanti altına alıyor.

Microsoft’un öykünücü kullanması web’den 32-bit tabanlı exe dosyalarının indirilebileceği ve bunların ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlara yüklenebileceği anlamına geliyor. Ancak baz istisnalar mevcut. 64-bit Windows uygulamaları henüz desteklenmiyor, ancak geliştiriciler gelecekte bunları da yeniden derleyebilecekler. Ayrıca Microsoft kernel mod sürücüleri kullanan uygulamaları desteklemiyor. Yani, üçüncü taraf antivirüs yazılımları uyumlu olmayacak. Aynı zamanda hile karşıtı yazılımlar kullanan oyunların büyük çoğunluğu da düzgün şekilde çalışmayacak.

Bunun dışında her şey düzgün şekilde çalışacak. Bunların arasında Photoshop, Office ve Chrome da bulunuyor. Performans, bu cihazlarla Intel tabanlılar arasında merak edilen en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Ancak tüm gün pil ömrünün sunulması ve cihazın düzenli olarak şarj edilmesine ihtiyaç duyulmaması gibi imkanların karşılığında performanstan ödün vermek gerekebilir. Snapdragon işlemcili cihazların 20-22 saat civarında aktif kullanım sunabileceği belirtiliyor. Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlar ise bundan çok daha düşük sürelere kadar dayanabiliyor.

Microsoft geçmişte de benzer bir denemeye imza atmış, beş yıl önce çıkardığı Windows RT tabletlerle ARM tabanlı işlemcileri kullanma yoluna gitmişti. Microsoft o zamanlar Nvidia ile çalışmıştı, ancak ne performans ne de pil ömrü umulan grafiği çizmeyi başaramadı. Üstelik Windows RT işletim sistemi geleneksel masaüstü uygulamaları çalıştıramıyordu. Microsoft bu sefer hatalarından ders almış gibi görünüyor.

Asus NovaGo ve HP Envy x2

Qualcomm Snapdragon işlemcili cihazlardan bir tanesi olan Asus NovaGo’da 13.3 inç HD ekran, 8 GB’ye kadar RAM seçenekleri, iki adet USB 3.1 portu, HDMI portu ve microSD kart yuvası bulunuyor. Asus NovaGo’nun yurt dışında 599 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacağı belirtiliyor. Bu versiyonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunacak. 799 dolarlık modelde ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza yer alıyor.

Bir diğer model olan HP Envy x2’de ise 12.3 inç ekran, 8 GB’ye kadar RAM seçenekleri, 256 GB’ye kadar depolama alanı gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca HP’nin cihazı kapasitif ekran kalemiyle kullanılabiliyor. Her iki ARM tabanlı Windows 10 cihazında da LTE bağlantı desteği bulunuyor. HP Envy x2’nin gelecek ilkbaharda satışa çıkacağı belirtiliyor.