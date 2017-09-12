Apple Watch Series 3, Apple’ın 12 Eylül etkinliğinde tanıtılan ilk yeni Apple ürünü oldu. Apple Watch’un üçüncü nesil versiyonunun hücresel bağlantı desteğine sahip olacağı, böylelikle dahili veri bağlantısı sayesinde iPhone’dan bağımsız şekilde çalışabileceği ve iletişim kurabileceği söyleniyordu. Beklentiler gerçeğe dönüşmüş oldu.

Yeni Apple Watch iPhone ile aynı telefon numarasını kullanacak, tasarım anlamında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. AirPods bağlantısı sayesinde şarkıları doğrudan Apple Watch üzerinden, veri bağlantısını da kullanarak dinlemek mümkün olacak.

Ayrıca Apple W2 yongası sayesinde yüzde 85 daha iyi Wi-Fi bağlantısı sunacak. Öte yandan yüzde 50 güç tasarrufu da sağlayacak. Ayrıca Bluetooth bağlantı desteği de daha güçlü olacak. Aynı zamanda yeni çift çekirdekli işlemci de yüzde 70 daha hızlı çalışma imkanı sunuyor. Hücresel bağlantı desteği pilin daha hızlı şekilde tükenmesine neden olabilir, ancak Apple, saatin 18 saatlik çalışma ömrü sunacağını belirtiyor. Bu da bir günü rahatlıkla çıkarmayı sağlayacaktır.

Bu arada altimetre de Apple Watch’un sensörleri arasına ekleniyor. Böylelikle yükseklik ölçümü de yapabilecek.

Apple Watch Series 3’ün bir başka önemli özelliği de Siri’nin akıllı saatte sesli olarak çalışması olacak. Akıllı saat watchOS 4 ile çalışacak.

Apple Watch’un LTE desteği nasıl çalışacak? Apple geleneksel bir anten yerine ekranın kendisinin anten olarak çalışmasını sağladı. Kullanıcıların bir SIM karta ihtiyacı olacak, ancak Series 3’te daha küçük boyutlu elektronik SIM kullanılacak. Hücresel bağlantı desteğine rağmen, Series 3 ile Series 2 aynı boyutlara sahip olacak. Sadece arka bölüm 2.5 mm. kadar daha kalın olacak.

Apple Watch Series 3’ün hücresel bağlantılı ve hücresel bağlantısız versiyonları yurt dışında sırasıyla 399 dolar ve 329 dolar fiyat etiketleriyle sunulacak. Ayrıca Apple Watch Series 1 modelinin de satışı devam edecek. Bunun yurt dışı fiyatı da 249 dolar olacak. Ön siparişler 15 Eylül’de, satışlar ise 22 Eylül’de başlayacak.

Bu arada Apple Watch ile birlikte yeni saat kayışları da tanıtıldı. Bunların arasında Nike ve Hermes marka kayışlar da mevcut. Buna ek olarak uzay grisi renkli bir model de bulunuyor.

Detaylar geliyor…