Apple’ın da Amazon ve Google gibi dijital asistan barındıran bir akıllı hoparlör üzerinde çalıştığına dair haberler bir süredir konuşuluyor. Cupertino merkezli şirketin ürünlerine dair isabetli öngörü ve analizleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo, “Apple’ın ilk yapay zekâlı ev ürünü” olarak tanımladığı hoparlörün tanıtım tarihine dair açıklamalarda bulundu. Kuo’ya göre, Apple Siri destekli hoparlörünü 5 Haziran tarihinde kapılarını açacak geleneksel geliştirici konferansı WWDC’de tanıtacak.

Apple’ın hoparlörünü Amazon Echo’ya karşı daha “üst sınıf” bir seçenek olarak konumlandırması bekleniyor. Hoparlörün yedi adet tiz hoparlörü ve bir adet derin bas hoparlörüyle yüksek ses kalitesi sunacağı söyleniyor. Şirketin geçmiş nesil iPhone’larda kullandığı A8 ve A9 işlemcilere kıyasla daha güçlü bir işlemci barındırması beklenen hoparlör, diğer Apple cihazlarıyla da sıkı bir entegrasyon içinde olacak.

Kuo, Apple’ın hoparlörünün çıkışı için muhtemel zaman aralığını ise biraz geniş tutuyor. Ünlü analist, hoparlörün yılın ikinci yarısı itibarıyla satışa sunulabileceğini belirtiyor. Bu da Apple’ın cihazı temmuz ayında da, sonbaharda da piyasaya sürebileceği anlamına geliyor. Cupertino merkezli şirketin geliştiricilerin hoparlöre uyumlu uygulamalar geliştirmeleri için duyuruyu erken yapması kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor. Bu sayede Apple’ın hoparlörü sadece Apple’ın değil, başka geliştiricilerin de uygulamalarını destekler biçimde piyasaya çıkabilir.

Apple Siri hoparlörünü rekabette geç kalmamak için daha erken de piyasaya sürebilir

Hazirandaki tanıtımın ardından sonbahardaki çıkış, Apple için makul bir takvim gibi görünüyor. Ancak akıllı hoparlör pazarındaki rekabetin kızışması, Cupertino merkezli şirketi daha erken bir hamle yapmaya da itebilir. Pazarın öncüsü konumundaki Amazon, Echo’yu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Echo’nun dokunmatik ekranlı bir versiyonunu çıkarabileceği söyleniyor. Google Home da giderek daha güçlü bir alternatife dönüşüyor. Apple’ın güçlü rakipleri karşısında sadık iOS kullanıcılarından daha fazla kişiye ulaşmak için elini çabuk tutması da şaşırtıcı olmayacaktır.