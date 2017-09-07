Samsung akıllı telefonlar için en iyi OLED panelleri üreten şirket konumunda. Galaxy S8 ve kısa süre önce tanıtılan Galaxy Note 8 bu durumu kanıtlıyor. Dolayısıyla Apple‘ın önümüzdeki salı tanıtılacak OLED ekranlı yeni iPhone için Samsung ile çalışmasına şaşırmamak gerekiyor. Ancak analist raporlarına göre, Apple OLED ekran tedariği konusunda gecikmeden başka iş ortakları bulmak zorunda.

KGI Securities’den analist Ming-Chi Kuo, Apple ürünlerine dair isabetli analiz ve öngörüleriyle tanınıyor. Samsung’un yeni iPhone için OLED ekran üreten tek şirket olduğuna dikkat çeken Kuo, bunun Apple ile olan ilişkisinde Güney Koreli elektronik devinin elini güçlendirdiğini belirtti.

Samsung, hâli hazırda Apple’ın ihtiyaç duyduğu ölçek ve istikrarda OLED ekran üretimi yapabilecek tek şirket gibi görünüyor. Kenar çerçevelerini inceltmeye hazırlanan Apple, yeni iPhone’un merkezine ekranı yerleştirecek. Dolayısıyla şirketin ekran kalitesinde sapmaya tahammülünün olmadığını belirtmek gerekiyor.

LG de geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan V30 ile OLED teknolojisine geri döndü. Ancak LG’nin Galaxy serisi telefonlar kadar yüksek sevkiyat gerçekleştirme gibi bir endişesi bulunmuyor. Apple’ın kendisine olan bağımlılığı, Samsung’a sattığı ekran panellerinin fiyatı üzerinde tam kontrol veriyor.

Kuo, Apple’ın Samsung’a OLED paneller için panel başına 120 ila 130 dolar bir ücret ödediğini öngörüyor. Şirketin iPhone 7 Plus’taki 5.5 inç LCD ekran için 45 ila 55 dolar arasında bir rakam ödediğini düşününce maliyetteki artış daha net anlaşılıyor. Apple’ın bu artışı kullanıcılara yansıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kuo, Apple’ın acilen ikinci bir OLED tedarikçisi bulması gerektiğinin altını çiziyor. Tecrübeli analist, bu sayede Samsung’un pazarlık gücünün bir nebze olsun kırılacağını belirtti. İkinci bir OLED tedarikçisinin Apple’a yeni iPhone stoklarında yaşanacak sıkıntıları aşma konusunda da yardımcı olacağı düşünülüyor.

Apple OLED ekran için LG’nin kapısını çalabilir

Apple’ın kapısını çalacağı ilk OLED ekran üreticisi ise LG olacak gibi görünüyor. Cupertino merkezli şirketin LG Display’e OLED ekran üretimi için 2 milyar dolarlık kaynak sağladığına dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Google’ın da Pixel 2 XL’de LG tarafından üretilen OLED ekranları kullanacağı söyleniyor. Söz konusu telefonun üretiminin de LG tarafından gerçekleştirileceği iddia ediliyor.