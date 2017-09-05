Apple, Londra’da 10 yıl boyunca gerçekleştirdiği müzik festivalini artık düzenlemeyecek. Apple Music Festival adını taşıyan ve Camden Roundhouse adını taşıyan konser salonunda gerçekleştirilen etkinlik, şirketin bundan sonraki planları arasında yer almıyor.

Apple’ın neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Ancak Music Business Worldwide’da yer alan habere göre, şirket önümüzdeki dönemde tekli etkinliklere destek olmayı seçebilir. Apple Music, kısa süre önce konserleri için Haim ve Skepta’yla işbirliğine gitmişti. Çevrim içi müzik servisi, Drake’in geçtiğimiz yılki dünya turnesinin de sponsorları arasında yer alıyor.

Apple Music Festival yola iTunes Music Festival ismiyle çıkmıştı

Apple’ın festivali, yola 2007 yılında iTunes Music Festival ismiyle çıkmıştı. Londra’da gerçekleştirilen festival geçtiğimiz yıl 10. yaşını kutlamıştı.

Adele, Coldplay, Ed Sheeran, Lady Gaga, One Direction, Elton John ve Britney Spears gibi popüler isimler, festivalin sahnesinde boy göstermişti. Apple, festivali henüz Apple Music ve Spotify gibi servislerin ortada olmadığı bir dönemde iTunes üzerinden daha fazla albüm satma hedefiyle gerçekleştirmeye başlamıştı.