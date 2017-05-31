Apple önümüzdeki pazartesi günü geleneksel geliştirici konferansı WWDC’nin bu yılki açılış etkinliğini gerçekleştirecek. Şirketin söz konusu etkinlikte yeni Mac modellerini tanıtabileceğine dair dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyor. Teknoloji devi, bu yönde bir ipucu bekleyenlere gözledikleri işareti gönderdi. Apple MacBook Pro sevkiyatları için 6 Hazirandan sonrasına gün veriyor.

Şirket genellikle 15 inç ekranlı MacBook Pro’ların sahiplerine 3-5 iş günü içinde teslim ediyor. Ancak şimdi Apple’ın çevrim içi mağazasından 15 inç ekranlı bir MacBook Pro almak isteyenlere 6 Haziran sonrasına kadar beklemeleri gerektiği belirtiliyor. Söz konusu tarih, Apple’ın WWDC etkinliğini gerçekleştireceği 5 Haziran’ın ertesi gününe tekabül ediyor. Hâli hazırda 13 inç ekranlı MacBook Pro için bir gecikme görünmüyor. Ancak bunun tedariklerin yeterli olmasından mı yoksa planlanmış bir güncellemenin bulunmamasından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Eğer dedikodular doğruysa, 15 inç ekranlı yeni MacBook Pro’nun dış görünüşünde bir değişiklik yapılmayacak. Sadece yeni işlemci seçenekleri ve diğer bileşen iyileştirmeleriyle performans yukarıya çekilecek. Mevcut tasarımın henüz 1 yaşını doldurmadığını göz önüne alınca bu duruma çok şaşırmamak gerekiyor. Yapılacak değişikliklerin performansa büyük bir sıçrama getirmesi beklenmiyor. Ancak bu değişimin pil ömrünü ve grafik performansını yukarıya çekmesi öngörülüyor. MacBook Pro için RAM seçeneklerinin 32 GB’ye kadar uzaması bekleniyor.

Apple MacBook Pro modellerinde güncelleme sıklığını artıracak mı?

Ancak olası bir güncellemenin Apple’ın standartlarına göre erken olduğunu da belirtmek gerekiyor. Şirket Mac serisine olan bağlılığını daha önce vurgulamıştı. Bu da Apple’ın Mac ailesini yenileme sıklığını artıracağını düşündürmüştü. Bir önceki nesil MacBook Pro ile güncel versiyon arasındaki fark 1,5 yıl. Ancak önümüzdeki pazartesi yeni MacBook Pro tanıtılırsa bu süre 220 güne inecek. Söz konusu süre, pazarın genel standartları çerçevesinde de oldukça kısa kalıyor.