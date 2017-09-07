Apple iOS 11 adını taşıyan yeni iOS sürümünü kısa süre içinde yayınlamaya hazırlanıyor. Geri sayımda sonlara yaklaşan Cupertino merkezli şirket, kullanıcılarına yeni işletim sistemini ipuçları uygulaması aracılığıyla tanıtıyor.

iPhone ve iPad sahipleri, şu sıralarda cihazlarının ekranlarında iOS’in yerleşik uygulamalarından biri olan İpuçları’ndan gelen bildirimler görüyor. Bu bildirimlerde iOS 11’in getireceği yeni özelliklerden biri ön plana çıkarılıyor. Bildirim üzerinden İpuçları uygulamasına gidildiğinde ise kullanıcıların karşısına altı ipucundan oluşan bir iOS 11 koleksiyonu çıkıyor.

iOS 11 koleksiyonunda özelleştirilebilen Denetim Merkezi’nden, dikkate değer yeniliklerden biri olan Dosyalar uygulamasından, araba kullanırken bildirim gelmesini engelleyen “Araba Kullanırken Rahatsız Etme” isimli moddan, yeni Live Photo efektlerinden ve Siri’nin kişisel zevklere göre müzik çalabilecek olmasından bahsediliyor.

Apple iOS 11 için kullanıcıları hazırlamayı amaçlıyor

Cupertino merkezli şirket, İpuçları uygulamasıyla kullanıcılarını yeni işletim sistemine hazırlamayı amaçlıyor. Uygulama tarafından gönderilen bildirimler ise kullanıcıları ipuçlarına göz atmaya teşvik ediyor. Apple’ın iOS 11’i iki hafta sonra yayınlaması öngörülüyor.