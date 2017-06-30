AMD daha güçlü ve güvenli Ryzen Pro CPU’lar ile kurumları hedefliyor

AMD kurumsal bilgisayarlara güvenlik ve dayanıklılığın yanı sıra hızlı performans da getirmeyi amaçlayan yeni Ryzen Pro masaüstü işlemcilerin duyurusunu gerçekleştirdi.

Pro serisi bireysel tüketicilere özel Ryzen CPU’larının yansıması niteliğini taşıyor. En temel seçenekler Ryzen 3 Pro serisi altında toplanıyor. Bunun bir üstünde Ryzen 5 Pro yer alırken en üstte de Ryzen 7 Pro’yu görüyoruz.

Ryzen 3 Pro modelleri içinde dört çekirdekli ve dört yürütme birimli işlemci seçenekleri bulunuyor. Giriş seviyesi CPU, 3.1 GHz saat frekansıyla çalışıyor, 3.4 GHz’e hız aşırtması yapılabiliyor. 65W TDP değeri de mevcut.

Ryzen 5 Pro 1500 de dört çekirdekli, ancak sekiz yürütme birimi, 3.5 GHz / 3.7 GHz (hız aşırtmalı) saat frekansları ve aynı TDP değerine sahip. Ryzen 5 Pro 1600 ile birlikte AMD, altı çekirdeğe ve 12 yürütme birimine çıkıyor. Saat frekansı da 3.2 GHz / 3.6 GHz seviyesine yükseliyor.

En üst seviyeye çıktığımızda ise, Ryzen 7 Pro 1700’ün sekiz çekirdek ve 16 yürütme birimi değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. Saat frekansı 3 GHz / 3.7 GHz olurken, 65W TDP değeri bu seçenekte de mevcut.

Amiral gemisi niteliğindeki Ryzen 7 Pro 1700X ise sekiz çekirdek ve 16 yürütme birimi değerlerine sahip. Ancak saat frekansı 3.4 GHz / 3.8 GHz seviyesine çıkıyor. TDP de 95W’ye yükseliyor.

AMD, Pro 1700’ün Cinebench R15 benchmark testinde Intel’in Core i7-7700’ünü çoklu yürütme birimi performansında yüzde 62 ile geride bıraktığının altını çiziyor.

Güvenlik bakımından AMD, yeni işlemcilerin dahili AES 128-bit şifreleme motoruna sahip olduğunun altını çiziyor. Güvenli başlatma, TPM 2.0 bellenimi, Windows 10 Enterprise güvenlik özellikleri de diğer desteklenenler arasında yer alıyor.

Dayanıklılık tarafında ise, yonga üreticisi Ryzen Pro ürünlerinin en yüksek verimlilik sağlayan yonga plakalarından üretildiğini vurguluyor. Uzun ömürlü CPU için ticari seviyede kalitenin de sunulduğu ekleniyor.

Açık standart DASH yönetimi de sunuluyor, böylelikle CPU’lar konusunda pek fazla bilgiye ve deneyime sahip olmayan yöneticiler nedeniyle işletmelerin sadece belirli bir çözümde saplanmış kalmalarının önüne geçiliyor.

Henüz fiyat bilgileri ortaya çıkmasa da, AMD Ryzen Pro serisi işlemcilerin bu yılın ikinci yarısında çıkacağını belirtiyor. Ryzen Pro Mobile işlemcilerin de 2018’in ilk yarısında çıkması bekleniyor.