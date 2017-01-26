Asus Türkiye'de popüler olan ZenFone serisini yeni üyelerle daha da zenginleştiriyor

ASUS ZenFone 3 serisi telefonlardan ilki olan ZenFone 3’ü geçtiğimiz ayın başlarında Türkiye’de satışa sunmuştu. Bu serinin diğer üyeleri olan ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Max ve ZenFone 3 Zoom’un da Türkiye lansmanları gerçekleştirildi. Bu telefonların satış fiyatları da belli oldu.

Listenin başında yer alan Zoom’dan başlayalım. Bu ayın başında CES’te duyurusu gerçekleştirilen çift arka kameralı bu telefon Mart 2017 itibarıyla Türkiye’ye gelecek. Fiyatıysa henüz kesinlik kazanmadı. Asus ZenFone 3 Zoom’un başlıca teknik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

12 megapiksel çift arka kamera (25mm, f/1.7, OIS ve 59mm, f/2.8), lazer ve faz algılamalı otomatik odak, çift renkli LED flaş, 4K video kaydı

13 megapiksel, f/2.0, 1080p video kayıt özellikli ön kamera

5.5 inç, 1920 x 1080 piksel AMOLED ekran

Gorilla Glass 5 ekran camı

Snapdragon 625 işlemci

4 GB RAM

32, 64, 128 GB dahili hafıza

USB-C, parmak izi okuyucu, 802.11a/b/g/n/ac

5000 mAh kapasiteli pil

Android 6.0 Marshmallow

Asus Zen UI 3.0

Serinin bir diğer ürünü olan Laser ise 1299 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu telefonda ise aşağıdaki teknik özellikler yer alıyor:

5.5 inç, 1920 x 1080 piksel, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran

Corning Gorilla Glass 3 ekran camı

Snapdragon 430

32 GB dahili hafıza, 4 GB RAM

13 megapiksel, f/2.0, lazer otomatik odak, çift renkli LED flaşlı, 1080p video kayıt özellikli arka kamera

8 megapiksel, f/2.0 ön kamera

Android 6.0 Marshmallow

Asus Zen UI 3.0

3000 mAh kapasiteli pil

Max ise 1099 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu telefon ise aşağıdaki teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor:

5.5 inç, 1920 x 1080 piksel, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran

Snapdragon 430

32 GB, 3 GB RAM

16 megapiksel, f/2.0, faz algılamalı, lazer otomatik odak, çift renkli LED flaş, 1080p video kayıt özellikli arka kamera

8 megapiksel, f/2.2 ön kamera

Android 6.0 Marshmallow

Asus Zen UI 3.0

4100 mAh kapasiteli pil

Bu arada ZenFone 3’ün fiyatı 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip versiyonu da 1899 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. ZenFone 3, Laser ve Max modellerini piyasada hemen bulmak mümkün olacakken, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Zoom modelini merak edenlerin Mart 2017 tarihine kadar beklemeleri gerekecek.

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Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı ZenFone serisi telefonlarla Türkiye’de epey ilgi gören Asus’un bu yeni seri telefonlarla da aynı başarıyı yakalayacağını tahmin ediyoruz.