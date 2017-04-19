Xiaomi Mi 6 resmiyet kazandı: Snapdragon 835 işlemci, çift arka kamera

Xiaomi Mi 6, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen bir etkinlikle resmen duyuruldu. Geçtiğimiz yıl gözler önüne çıkan Mi Mix’te çerçevesiz bir ekran tasarımını tercih eden Xiaomi, yeni amiral gemisinin tasarımında muhafazakar olarak nitelenebilecek çizgiler kullanmış.

Mi 6’da beklendiği gibi Qualcomm Snapdragon 835 işlemci bulunuyor. Söz konusu işlemci, Samsung’un 21 Nisanda piyasaya çıkacak yeni amiral gemisi Galaxy S8’in ABD’de satılacak modellerinde de tercih edilmişti. Sony’nin yaz aylarında satışa sunulacak yeni telefonu Xperia XZ Premium’da Snapdragon 835 işlemci barındırıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor.

Tıpkı Mi 5 gibi, Mi 6 da 5.15 inçlik bir ekrana sahip. Enerjisini 3350 mAh kapasiteli pilden alan telefonda 12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera bulunuyor. Apple’ın izinden giden Xiaomi, standart geniş açılı lensi odak mesafesini ikiye çıkaran ikinci lensle destekliyor.

Telefonun kavisli cam arka panelin ve metal çerçevenin buluştuğu tasarımı da Mi 5’i hatırlatıyor. Mi Mix’teki gibi çerçevesiz bir ekran bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan Mi 6, kulaklık jakı da barındırmıyor. Bu noktada da Xiaomi’nin Apple’ın ayak izlerini takip ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Xiaomi Mi 6 Asya’nın dışına çıkmayabilir

Mi 6’nın Asya dışındaki bölgelerde resmi olarak satışa sunulmasına pek ihtimal verilmiyor. Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Mi 5 bile şirketin ana pazarları olan Çin ve Hindistan’ın dışına pek çıkmamıştı. Daha sessiz biçimde Pekin’de tanıtılan Mi 6 için de aynı senaryonun gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Mi 6’nın 64 GB dahili depolama alanına sahip modeli Çin’de 2499 yuan (1432 TL) karşılığında satılacak. 128 GB depolama alanına sahip modeli içinse 2899 yuan (1545 TL) ödemek gerekecek. Mi 6’nın seramik arka panele ve 128 GB depolama alanına sahip modelinin fiyat etiketinde ise 2999 yuan (600 TL) yazacak.