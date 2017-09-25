Xiaomi Hindistan pazarındaki gücünü geçtiğimiz hafta içinde sergilediği etkileyici satış performansıyla bir kez daha gösterdi. Çinli telefon üreticisi, e-ticaret devleri Amazon ve FlipKart tarafından düzenlenen büyük indirimler sırasında 2 günde 1 milyondan fazla sayıda telefon satmayı başardı.

Söz konusu iki günlük süre içinde Xiaomi, bir dakikada 300’den fazla telefon sattı. Şirket, aynı kampanya döneminde bir önceki yıl yapılan satışlara kıyasla kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. Yapılan açıklamada, 1 milyon barajının geçtiğimiz yıl 18 günde aşıldığı hatırlatıldı.

Sergilenen performansın sektörel açıdan ilk olduğunu belirten Xiaomi, Hindistan’daki faaliyetlerinde de önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını ifade etti. Özellikle Redmi Note 4’ün gördüğü ilgi, iki günde 1 milyondan fazla telefon satılmasında etkili oldu. Xiaomi’den yapılan açıklamada, Redmi Note 4’ün FlipKart’ta en çok satılan akıllı telefon olduğu belirtildi. Buna ek olarak, Amazon Hindistan’da en çok satılan akıllı telefonlar kategorisinde bulunan dokuz cihazdan sekiz tanesi de Xiaomi markası taşıyor.

Xiaomi Hindistan ofisinin çevrimiçi satışlardan sorumlu yöneticisi Raghu Reddy, sergiledikleri performansı şu sözlerle değerlendirdi: “Titiz planlamamız sonucunda Redmi 4 ve Redmi Note 4 gibi çok satan telefonların özel kutlama indirimi boyunca stoklarda olmasını sağladık. Muhteşem destekleri için tüm Mi hayranlarına teşekkür ediyoruz. Daha önce yaptığımız gibi, gelecekte de kendimizi aşmak için sıkı biçimde çalışmayı sürdüreceğiz.”

Xiaomi Hindistan satışlarını çevrimiçi ortamda sunulan özel tekliflerle artırdı

Xiaomi Hindistan pazarında zaten yüksek olan satışlarını Flipkart ve Amazon Hindistan üzerinden sunulan avantajlı tekliflerle biraz daha yukarıya çekmeyi başardı. Her iki site de Hintlilerin önümüzdeki ay kutlayacağı “Diwali” bayramı öncesinde kapsamlı indirim teklifleri sundu.