Xbox Scorpio geliştirme kiti yeni konsolun tasarımı hakkında ipucu veriyor

Microsoft Xbox Scorpio geliştirme kitine ait fotoğrafları ve bilgileri Gamasutra sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Geliştiricilerin Project Scorpio adıyla hazırlanan yeni Xbox’a uyumlu oyun ve uygulamalar geliştirmesi için tasarlanan kit, ilk bakışta biraz büyük bir Xbox One S gibi görünüyor. Kitin üst kısmında beyaz renk tercih edilirken, girişler ve Blu-ray okuyucusu siyah renkli alt kısımda bulunuyor.

Görüntüsü itibarıyla Xbox One S’i hatırlatan geliştirici kitinde gerçek zamanlı bir saat, OLED ekran ve beş adet programlanabilir buton yer alıyor. Ekranda saniyedeki kare sayısı gibi verilerin gösterileceği belirtildi. Oyun geliştiricileri, kendileri adına önemli olan verileri bu ekran üzerinden hızlı biçimde görebilecek. Geliştirici kitinin önünde üç adet USB girişi ve bir ağ kartı bulunuyor. Bu girişlerin ve ağ kartının nihai versiyonda da yer alacağı açıkladı.

Scorpio’nun geliştirici kitinde son kullanıcıyla buluşacak versiyondakilere kıyasla daha gelişmiş bileşenler bulunuyor. Grafik işlemcisinin hızını artıran Microsoft, RAM kapasitesini de 12 GB’den 24 GB’ye çıkartmış. 1 TB HDD depolama alanının yanına ise 1 TB SSD depolama alanı eklenmiş. Kitin kenarlarında bulunan havalandırmalar ise geliştiricilere ellerindeki birden fazla Scorpio’yu üst üste koyma imkanını sağlıyor.

Xbox Scorpio ile ilgili detaylar haziranda açıklanacak

Microsoft, yeni Xbox konsolunun nihai ismini ve tasarımını, fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini önümüzdeki haziran ayında gerçekleştirilecek E3 2017 kapsamında düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.