Turkcell şebekesinde yaşanan sorun ses ve veri bağlantısını etkiliyor

Akşam saat 7 sularından itibaren sosyal medya üzerinden Turkcell şebekesinin çalışmadığına dair mesajlar gelmeye başladı. İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerdeki kullanıcılardan paylaşılan mesajlar hem ses hem de veri iletişiminin çalışmadığı şeklindeydi. Bu haberi yayına hazırladığımız Antalya’da ise ne ses, ne SMS ne de 4.5G bağlantısında herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Turkcell, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak şebekede meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde ses ve veri trafiğinde kesintilerin yaşandığı bilgisini paylaştı. Mobil operatör, teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini de ekledi.